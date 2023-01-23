بوريل: وضع الحرس الإيراني على قائمة الإرهاب يتطلب قرارا قضائيا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "وضع حرس الثورة الإيراني على قائمة الإرهاب يحتاج إلى قرار محكمة أولاً"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "وضع حرس الثورة الإيراني على قائمة الإرهاب يحتاج إلى قرار محكمة أولاً"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الخطوة بشأن حرس الثورة الإيراني تتطلب قراراً قضائياً في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد وجه تحذيرا للدول الأوروبية من تداعيات قرار البرلمان الأوروبي الأخير، مشددا على دعوتها إلى تجنب تكرار الأخطاء السابقة مع إيران.

وفي مطلع العام الجاري ذكرت صحيفة "تلغراف"في تقرير، عن مصادر مقربة من الحكومة أن "بريطانيا ستعلن عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" على خلفية اعتقال سبعة أشخاص على صلة ببريطانيا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني. ولفت تقرير "تلغرام" إلى أن "الخطوة، سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع، وأنها تحظى بدعم من وزير الأمن البريطاني توم توغندهات، ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان".

ويعني تصنيف الحرس الإيراني منظمة إرهابية، أن الانتماء إليه أو حضور اجتماعاته أو رفع شعاره بالأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية، ويهدف التصنيف إلى مضاعفة الضغوط المفروضة على إيران وأذرعها على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب

وتأتي تلك الخطوة بعد قرابة 3 أعوام من تصنيف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 8 أبريل/نيسان 2019 الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، استنادا إلى المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن، فإن الحرس الثوري، "يتلقى الأوامر من المرشد الإيراني فقط، كما أنه مستقل عن الجيش النظامي، وهو المحرك الأساسي للقمع وتصدير الإرهاب، وإدارة مشاريع الأسلحة النووية والصاروخية الإيرانية، والتحكم باقتصاد البلاد".

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب عن ارتياحه لنية بريطانيا إعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، وشدد على الأهمية التي توليها إسرائيل لهذه القضية عبر محادثة مع نظيره البريطاني الذي رفض التصويت في الأمم المتحدة لصالح المطلب الفلسطيني الحصول على رأي محكمة العدل الدولية بخصوص استمرار الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي السياق، أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في أعقاب الإعلان عن إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري لإدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة. وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر "عبر فرض عقوبات عليه اليوم، فإنّنا نسلّط الضوء على اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري"، من دون أن يحدّد طبيعة هذه العقوبات. وأضاف "نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان".