على ضوء تردي العلاقات بين ستوكهولم وتركيا: فنلندا تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي بمفردها

تركت حادثة حرق مصحف في السويد من جانب يميني متطرف آثارها على العلاقات التركية السويدية المتوترة أصلا على خلفية احتضان ستوكهولم معارضين أتراك

أعلن وزير الخارجية الفنلندي الثلاثاء، أن على بلاده أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي بدون السويد، في أول تصريح من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعطاء الضوء الأخضر لترشيح ستوكهولم.

وفي حين أكد بيكا هافيستو لشبكة التلفزيون العام "يلي" أن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ موقف لا سيما أن "انضمام بلاده المشترك مع الجارة الشمالية السويد يبقى "الخيار الأول"، إلا أنه قال إن"علينا بالطبع تقييم الوضع، ودرس ما إذا كان أمر ما حصل سيمنع على المدى البعيد السويد من المضي قدما".

تركت حادثة حرق مصحف في السويد من جانب يميني متطرف آثارها على العلاقات التركية السويدية المتوترة أصلا على خلفية احتضان ستوكهولم معارضين أتراك ما حمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى التصريح بأن السويد المرشحة لعضوية حلف شكال الأطلسي لم يعد بإمكانها الاعتماد على دعم تركيا مضيفا "إذا لم تحترموا المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين فلن تتلقوا دعما من قبلنا".

كما أعلنت تركيا، السبت، إلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم.