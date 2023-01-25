إسبانيا: مقتل مساعد كنسي وإصابة آخرين بينهم كاهن في هجوم بسلاح أبيض

السلطات الإسبانية:"المهاجم أوقف ووضع قيد الحجز، وأن القتيل سقط خارج الكنيسة في حين أصيب شخص بجروح داخلها".

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاءـ عن مقتل مساعد كنسي وإصاية آخرين بجروح،بينهم كاهن في هجوم بسلاح أبيض نفذه رجل داخل كنيسة سان إيسيدرو في مدينة ألخيسيراس بمقاطعة قادس في جنوب البلاد، وأضافت أنّ "المهاجم أوقف ووضع قيد الحجز، وأن القتيل سقط خارج الكنيسة في حين أصيب شخص بجروح داخلها".

وقالت السلطان إنها فتحت تحقيقا "على خلفية الاشتباه بوقائع إرهابية بعد هجوم بسلاح أبيض أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، في وقت سابق من مساء الأربعاء، في كنيسة بمدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، بحسب ما أفادت النيابة العامّة الوطنية وكالة فرانس برس.

وقالت النيابة العامّة إنّ التحقيق سيتولاه قاض من المحكمة المختصة بشؤون الإرهاب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وبحسب مصدر في الشرطة فقد أسفر الهجوم عن مقتل مساعد كنسي وإصابة أشخاص آخرين بجروح أحدهم كاهن.

من جهته، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ القتيل هو مساعد في الكنيسة وأحد الجرحى كاهن، وأضاف المصدر أنّ المهاجم كان يرتدي جلابية وقد "صرخ بشيء ما" أثناء تنفيذه الهجوم.

وفي السياق أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن إفادات شهود عيان أنّ المهاجم قتل المساعد الكنسي بواسطة ساطور.وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية إنّ "الوقائع موضع تقييم وتحقيق قبل تحديد طبيعة الهجوم".