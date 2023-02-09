اليونيسكو تمنح أنغيلا ميركل جائزة السلام لقرارها استقبال المهاجرين

"أرادت اللجنة تكريم القرار الشجاع الذي اتخذ عام 2015 لاستقبال أكثر من مليون لاجئ (...) عندما علت في الوقت نفسه أصوات كثيرة تطالب بإغلاق أوروبا"

منحت منظمة اليونسكو الأربعاء، المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة فيليكس أوفوي بوانيي للسلام خلال حفل رسمي في ياموسوكرو عاصمة ساحل العاج تقديرا لقرارها الشجاع باستقبال بلادها أكثر من 1,2 مليون لاجئ بين عامي 2015 و2016، في ذروة أزمة هجرة فاقمتها الحرب في سوريا، وذلك بحضور نحو ألفي شخص حفل تسليم الجائزة التي أنشئت عام 1989 وسبق أن تم منحها لنيلسون مانديلا وياسر عرفات واسحاق رابين وفرانسوا هولاند.

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو "أرادت اللجنة تكريم القرار الشجاع الذي اتخذ عام 2015 لاستقبال أكثر من مليون لاجئ (...) عندما علت في الوقت نفسه أصوات كثيرة تطالب بإغلاق أوروبا".

وأضافت متوجهة الى ميركل "كنت في ذلك الوقت صاحبة الرؤية الشجاعة في السياسة".

وقالت الزعيمة السابقة التي قضت 16 عاما في منصب المستشارة الألمانية قبل أن تتنحى عام 2021 "احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها ومشاركتها مهمة ملقاة على عاتق كل منا. نحن قررنا أنه من الضروري احترام هذه المبادئ في سياستنا للهجرة". وأضافت "كان هذا ممكنا فقط لأن الكثير من الناس شمروا عن سواعدهم على الأرض".

وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا على شرف تقديم الجائزة لميركل في مؤسسة فيليكس أوفوي بوانيي التي تحمل اسم أول رئيس لساحل العاج "على الرغم من عدائية الرأي العام، اتخذت قرارا بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين الفارين من مناطق النزاع، لقد قمت بتذكير جميع قادة العالم بواجبهم في التضامن تجاه كل البشر".