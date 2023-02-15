نيزك صغير يتفتت في الغلاف الجوي فوق فرنسا

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد قالت إنه من "المتوقع أن يضرب نيزك صغير يبلغ طوله مترا واحدا تقريبا الغلاف الجوي للأرض بأمان فوق شمال فرنسا"

أظهرت لقطات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفتت نيزك صغير مع دخوله الغلاف الجوي للأرض فوق فرنسا.

@TYMLALY76700/TWITTER

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد قالت إنه من "المتوقع أن يضرب نيزك صغير يبلغ طوله مترا واحدا تقريبا الغلاف الجوي للأرض بأمان فوق شمال فرنسا"، حسب موقع الحرة.

وسيدخل النيزك، الذي أطلق عليه اسم Sar2667، الغلاف الجوي فوق روان، فرنسا، ويجب أن يكون مرئيا في بلجيكا وهولندا وشمال فرنسا وجنوب إنكلترا، وفقا لمنظمة النيزك الدولية.

وهذه هي المرة السابعة فقط التي يرصد فيها علماء الفلك كويكبا قبل أن يصطدم بالأرض، وهو اتجاه تعزوه وكالة الفضاء الأوروبية إلى "التقدم السريع في قدرات الكشف عن الكويكبات العالمية"، وفقا لفوكس نيوز.