إسبانيا أول دولة أوروبية توافق على عطلة "الدورة الشهرية" مدفوعة الأجر

يمنح القانون الحق في إجازة "دورة شهرية" لمدة ثلاثة أيام، مع إمكانية تمديدها خمسة أيام، لمن تعانين من فترات إعاقة، والتي يمكن أن تسبب تقلصات شديدة وغثيان

صادق البرلمان الإسباني على قانون يسمح للمرأة بالحصول على "إجازة الدورة الشهرية" مدفوعة الأجر من العمل، وهو جزء من حزمة أوسع حول الحقوق الجنسية والإنجابية، التي تشمل السماح لأي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر بإجراء عملية إجهاض أو تغيير الجنس في بطاقة التعريف الوطنية.

ويمنح القانون الحق في إجازة "دورة شهرية" لمدة ثلاثة أيام، مع إمكانية تمديدها خمسة أيام، للمرأة التي تعاني من فترات إعاقة، والتي يمكن أن تسبب تقلصات شديدة وغثيان ودوار وحتى قيء.

AP Photo/Jacquelyn Martin أدوية الدورة الشهرية

وتتطلب الإجازة وصفة طبية، ثم ويقوم نظام الضمان الاجتماعي العام بدفع الفاتورة. وينص القانون على أن السياسة الجديدة ستساعد في مكافحة الصور النمطية والأساطير العالقة بالعادة الشهرية وتعيق حياة المرأة. وبموجب التشريع الجديد، ستطرح إسبانيا أيضًا منتجات النظافة النسائية المجانية في بعض المرافق العامة مثل المؤسسات التعليمية والسجون.

كما يشمل مزايا جديدة للحوامل، مما يسمح بإجازة مدفوعة الأجر قبل الولادة من الأسبوع الـ 36 من الحمل حتى لحظة الولادة. تشمل الحزمة أيضًا توفير وسائل منع الحمل وحبوب الصباح التالي مجانًا، كما يحظر القانون تأجير الأرحا، بدعوى أنه شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

على الرغم من أن إجازة الدورة الشهرية ليست بالضرورة شائعة، إلا أن إجازة الدورة الشهرية تقدم حاليًا في اليابان وتايوان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وزامبيا. في عام 2016، أصبحت إيطاليا تقريبًا أول دولة غربية تمرر مثل هذا القانون واقترحت مشروع قانون من شأنه أن يمنح النساء ثلاثة أيام مدفوعة الأجر بالكامل إذا تمكنوا من الحصول على شهادات طبية. لكن في النهاية، لم يمر، مما جعل إسبانيا الأولى في أوروبا التي تمرر مثل هذه السياسة التقدمية.