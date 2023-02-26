إيطاليا : مصرع 60 شخصا على الأقل في في غرق قارب للمهاجرين

أشار حرس السواحل إلى أن المركب كان ينقل حوالى 120 شخصاً وارتطم بالصخور على مسافة أمتار قليلة من الساحل

لقي 60 مهاجراً على الأقل مصرعهم، فجر اليوم الأحد، إثر غرق مركب قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا (جنوب)، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى “مضاعفة الجهود” لإصلاح حق اللجوء.

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية المدينة فينشنزو فوتشي في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) لقناة “سكاي تي جي-24” الإخبارية “حتى بضع دقائق خلت، كان عدد القتلى المؤكد 59”.

وأشار حرس السواحل إلى أن المركب كان ينقل حوالى 120 شخصاً وارتطم بالصخور على مسافة أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق الإنقاذ عن وجود “أكثر من 200 شخص” على متن القارب.

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وقال رئيس المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان “عشرات القتلى غرقاً بينهم أطفال وكثيرون في عداد المفقودين. كالابريا حزينة على المأساة الرهيبة”.

وأظهرت صور للشرطة الإيطالية حطاماً خشبياً متناثراً على مسافة تزيد عن مئة متر من الشاطئ، حيث كان عدد كبير من عناصر الإنقاذ، بينما كان الناجون ينتظرون نقلهم إلى مركز استقبال.

بدورها، أعربت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان عن “ألمها العميق”، وقالت “وضع قارب في البحر بالكاد يصل طوله إلى 20 متراً على متنه 200 شخص في ظلّ ظروف جوية سيئة، عمل إجرامي”.

وأضافت ميلوني أنّ “الحكومة ملتزمة منع المغادرين، ومعهم هذا النوع من المآسي، وستواصل القيام بذلك، الأمر الذي يتطلّب قبل كلّ شيء التعاون الأكبر من دول المغادرة والمنشأ”.