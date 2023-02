إيطاليا : مصرع 60 شخصا على الأقل في في غرق قارب للمهاجرين

لقي 60 مهاجراً على الأقل مصرعهم، فجر اليوم الأحد، إثر غرق مركب قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا (جنوب)، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى “مضاعفة الجهود” لإصلاح حق اللجوء.

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية المدينة فينشنزو فوتشي في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) لقناة “سكاي تي جي-24” الإخبارية “حتى بضع دقائق خلت، كان عدد القتلى المؤكد 59”.

وأشار حرس السواحل إلى أن المركب كان ينقل حوالى 120 شخصاً وارتطم بالصخور على مسافة أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق الإنقاذ عن وجود “أكثر من 200 شخص” على متن القارب.