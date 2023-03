مفوض الاتحاد الأوروبي يوقع خمسة برامج تعاون بين المغرب والاتحاد بقيمة 500 مليون يورو

قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، في تغريدة له على تويتر" إن الاتحاد ألاوروبي سيوقع مع المغرب خمسة برامج تعاون بقيمة 500 مليون يورو تتعلق بالأولويات الرئيسية للمغرب والاتحاد الأوروبي بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والزراعة، والشمول المالي، وإصلاح الإدارة العامة، والهجرة، حيث يقوم أوليفر بزيارة رسمية إلى المغرب على مدى يومين لإطلاق برامج دعم جديدة ومناقشة آفاق التعاون.

