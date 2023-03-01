مفوض الاتحاد الأوروبي يوقع خمسة برامج تعاون بين المغرب والاتحاد بقيمة 500 مليون يورو

سيتوجه المفوض الأوروبي إلى الرباط للقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكذلك رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لمناقشة آفاق التعاون

قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، في تغريدة له على تويتر" إن الاتحاد ألاوروبي سيوقع مع المغرب خمسة برامج تعاون بقيمة 500 مليون يورو تتعلق بالأولويات الرئيسية للمغرب والاتحاد الأوروبي بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والزراعة، والشمول المالي، وإصلاح الإدارة العامة، والهجرة، حيث يقوم أوليفر بزيارة رسمية إلى المغرب على مدى يومين لإطلاق برامج دعم جديدة ومناقشة آفاق التعاون.

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وقال أوليفير في تغريدته إنه بدأ مهمته من الدار البيضاء، والتي تستغرق يومين في المغرب، "سنناقش كيف يمكننا تعميق شراكتنا الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب".

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والتقى أوليفير، اليوم الأربعاء، بمدينة للدار البيضاء رئيس صندوق الملك محمد السادس للاستثمار محمد بنشعبون، وقال إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في تمويل المشاريع وتقديم مساهمة مباشرة للصندوق، وتعبئة القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التحول الرقمي والطاقة ونقل التكنولوجيا واضاف "المغرب شريك قوي للاتحاد الأوروبي. نعمل معًا من أجل ازدهارنا وأمننا المشترك". وبعدها سيتوجه المفوض الأوروبي إلى الرباط للقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكذلك رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. محمد بنشعبون مدير عام صندوق محمد السادس الاستثماري

وبحسب ما أوردته المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يعلن أوليفر فارهيلي عن اعتماد برامج تعاون جديدة بقيمة 126 مليون أورو في إطار خطة العمل السنوية للمغرب،

وتأتي زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي وسط توترات متزايدة بين المغرب وجيرانهما الشماليين، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدين المغرب بسبب "انتهاكات" لحرية الصحافة، ومن جهتها استنكرت عدة مؤسسات مغربية اعتماد القرار ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وفي شهر يناير/كانون الثاني المنصرم عقد البرلمان المغربي جلسة عامة لمناقشة القرار، وأعلن قرار البلاد بإعادة النظر في علاقاتها مع البرلمان الأوروبي.