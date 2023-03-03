استطلاع: 53 في المئة من البريطانيين يرون أن الخروج من "بريكست" كان قرارا خاطئا

45 في المئة من السكان يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل حياتهم اليومية أسوأ، مقابل 11في المئة فقط قالوا إنها حسنت حياتهم.

كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف "YouGov"، أن 53 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست" كان قرارا خاطئا، مقابل 32 في المئة يرون أن دعوة مغادرة الاتحاد كانت صحيحة، وأشارت استطلاعات "إبسوس" في يناير/كانون الثاني المنصرم إلى أن 45 في المئة من السكان يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل حياتهم اليومية أسوأ، مقابل 11في المئة فقط قالوا إنها حسنت حياتهم.

ووجد استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة – "فوكال داتا آند أنهيرد" Focaldata and UnHerd في نهاية العام المنصرم، أنه من بين نحو 10000 مشارك على مستوى البلاد، 54 في المئة إما "يوافقون بشدة" أو "موافقون بشكل معتدل" على أن "بريطانيا كانت مخطئة بمغادرة الاتحاد الأوروبى"، في ما بلغ عدد الذين عارضوا بشكل معتدل أو بشدة 28 في المئة، ممن شملهم الاستطلاع. ومن بين 632 في بريطانيا العظمى (إنجلترا وويلز واسكتلندا)، كان هناك شخص واحد فقط يعارض البيان أكثر من الموافقة - دائرة إيست ميدلاندز الساحلية في "بوسطن" و"سكيغنيس"، والتي حصدت أعلى نسبة تصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وذكر مجرى الاستطلاع أنه قبل الانتخابات العامة البريطانية لعام 2019، كان هذا الرقم نحو 4 في المئة. قد لا تبدو هذه التغييرات ضخمة، ولكن بالنظر إلى مدى ركود وجهات النظر حول عضوية الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء، فإن هذا التغيير في التفضيل قد يكون مؤثرًا.وأفاد الاستطلاع أن "أولئك الذين صوتوا للمغادرة ولكنهم غير متأكدين حاليا مما إذا كان القرار الصحيح يمثلون الآن 4 في المئة أخرى من الناخبين، مما يجعل المجموعة الإجمالية من الذين لم يعودوا يعتقدون أنه كان القرار الصحيح حول واحد من كل تسعة ناخبين 11في المئة".

وبحسب خبراء الاقتصاد من المتوقع أن يكون اقتصاد بريطانيا هو الأسوأ أداء في مجموعة العشرين على مدار العامين المقبلين، بعدما أدت تكلفة المعيشة والاضطرابات السياسية إلى تفاقم أزمة حكومة المحافظين.