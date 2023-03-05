اليونان: رئيس الوزراء يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار

"كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، (بطلب) الصفح" مضيفاً "في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الصفح من أسر الضحايا في خطاب رسمي الأحد بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصاً وأثارت غضبا عارما في اليونان.

وكتب في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها بشكل خاص على حسابه على فيسبوك "كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح" مضيفاً "في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".

وكان رئيس الوزراء ميتسوتاكيس، أعلن الأسبوع الماضي أن "خطأ بشريا تسبب بالاصطدام" الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل في واحدة من أسوأ كوارث القطارات في البلاد".

وأوضح أن قطار الركاب الذي كان يقل 342 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد كان يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد فيما كان قطار شحن يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.