اشتباك بالأيدي وعراك عنيف داخل البرلمان الجورجي بسبب مشروع قانون "الوكلاء الأجانب"

اندلع اشتباك بالأيدي وعراك عنيف بين نواب البرلمان الجورجي اليوم، وذلك خلال نقاش حول قانون"العملاء الأجانب" والذي يقول منتقدوه إنه "مشابة للتشريع شديد القسوة لدى الجارة روسيا"، وفي مقاطع مصورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن نشاهد شجارا اندلع بين أعضاء البرلمان، بعد أن ضرب رئيس اللجنة للشؤون القانونية قائد حزب المعارضة "الحركة الوطنية المتحدة" المعارضة للتشريع.

وأعلنت الشهر الماضي الكتلة التي تسيطر على البرلمان أنها تؤيد التشريع، الذي يجب أن يمر بمراحل إضافية قبل أن يتحول إلى قانون رسمي. القانون يطالب المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من خارج البلاد، بأن تتسجل "كوكلاء أجانب" وأن توافق على مراقبة وزارة العدل، أو تقوم الدولة بفرض غرامات باهظة عليها.

قارن المنتقدون مشروع القانون بالقانون الروسي الذي شرع عام 2012، وتم توسيعة بصورة متواصله، حيث بات يستخدم للمساس بوسائل الإعلام المستقلة في البلاد. برأيهم، القانون "رمز للتغيير الاستبدادي في جورجيا". وقال ناشط حقوق الانسان ايركلي فبلنشفيلي إن القانون الروسي المعروض في البرلمان "يتناقض مع مصالح جورجيا القومية وضد الطموحات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"

بينما مؤيدو القانون يدعون إن "المجتمع الجورجي يستحق معرفة أي المنظمات ممولة ومصادر تمويلها. نحن نتحدث عن شفافية والتزام للشعب الجورجي". في المقابل، صرح الحزب الحاكم، إنه رغم المخاوف، لا زال ملتزم بالعمل من أجل انضمام جورجيا الى الاتحاد الأوروبي. في حين أعلنت رئيسة البلاد سلوما زورابيشفيلي، إنه ستفرض فيتو على مشروع القانون الذي اعتبرته إنه يعرض دخول جورجيا الى الاتحاد الأوروبي والناتو للخطر.