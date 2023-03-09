ألمانيا: قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار بكنيسة في مدينة هامبورغ

وصفت تقارير إعلامية عملية إطلاق النار بـ"حمام دم"، حيث تأكد مقتل ستة أشخاص وجرح اثنين آخرين، في حصيلة أولية.

أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار بكنيسة في حي ألستر دورف في مدينة هامبورغ، ووصفت تقارير إعلامية عملية إطلاق النار بـ"حمام دم"، حيث تأكد مقتل ستة أشخاص وجرح اثنين آخرين، في حصيلة أولية.

كما دعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة، وقالت: "ابحثوا عن مأوى في مبنى على الفور، وتحدثت شرطة هامبورغ عن "وضع صعب"، وأطلقت عملية أمنية واسعة النطاق في منطقة ألستر دورف بعد حادث إطلاق النار.