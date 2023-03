إيطاليا تحذر من احتمال عبور نحو 700 ألف مهاجر البحر من ليبيا

قال نائب إيطالي يوم الأحد إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن ما يقرب من 700 ألف مهاجر في ليبيا ينتظرون فرصة للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عن طريق البحر إلى إيطاليا، وهو تقدير اعتبره مسؤول الهجرة في الأمم المتحدة غير موثوق به.

قال توماسو فوتي، عضو حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، لقناة Tgcom24 إن أجهزة المخابرات الإيطالية قدرت أن 685 ألف مهاجر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا - كثير منهم في معسكرات الاعتقال – يتحفزون للإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط في قوارب المهربين. وأضاف: "لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل هذه المسألة".

تأمل ميلوني في أن يسفر اجتماع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر عن تضامن ملموس من نظرائها قادة الدول المجاورة في إدارة موجة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.