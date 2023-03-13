إيطاليا تحذر من احتمال عبور نحو 700 ألف مهاجر البحر من ليبيا

حاولت إيطاليا حث ليبيا على التوقف عن إرسال المهاجرين برحلات الموت التي ينظمها المهربون باتجاه الشواطئ الإيطالية

قال نائب إيطالي يوم الأحد إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن ما يقرب من 700 ألف مهاجر في ليبيا ينتظرون فرصة للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عن طريق البحر إلى إيطاليا، وهو تقدير اعتبره مسؤول الهجرة في الأمم المتحدة غير موثوق به.

قال توماسو فوتي، عضو حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، لقناة Tgcom24 إن أجهزة المخابرات الإيطالية قدرت أن 685 ألف مهاجر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا - كثير منهم في معسكرات الاعتقال – يتحفزون للإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط في قوارب المهربين. وأضاف: "لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل هذه المسألة".

تأمل ميلوني في أن يسفر اجتماع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر عن تضامن ملموس من نظرائها قادة الدول المجاورة في إدارة موجة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.

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في غضون ذلك، أشار متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الرقم يبدو أنه يخلط بين "الوجود الكامل" للمهاجرين الذين يُقدر أنهم في ليبيا وبين أولئك الذين يسعون بالفعل إلى التوجه إلى أوروبا.

ولكن من هذا العدد، قال فلافيو دي جياكومو: "يريد جزء صغير فقط المغادرة، ولا ينجح سوى جزء صغير في المغادرة" إلى أوروبا. على سبيل المثال، أشار إلى أن العديد من المهاجرين في ليبيا يأتون من الدول المجاورة للنيجر وتشاد وهم يعودون في النهاية إلى أوطانهم.

وصل حوالي 105000 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022. منذ بداية هذا العام، وصل 17600 مهاجر، بما في ذلك بضعة آلاف نزلوا في الموانئ الإيطالية في الأيام العديدة الماضية.

لسنوات، حاولت إيطاليا حث ليبيا على التوقف عن إرسال قوارب الصيد والقوارب المطاطية التي تحمل المهاجرين والتي ينظمها المهربون باتجاه الشواطئ الإيطالية. لكن المهربين المتنفذين يواصلون العمل وسط الفصائل السياسية والعسكرية المتقاتلة في ليبيا.