النازية تتفشّى في أوروبا: تقرير عن المسيرات السنوية التي تمجد الفاشية والكراهية

مفهوم الأمان بين اليهود الأوروبيين والأقليات الأخرى يتأثر بشكل كبير بمظاهر الكراهية المستمرة التي غالبًا ما توجد في شوارع أوروبا.

تستمر المسيرات التي تمجد النازية والفاشية مرافقة بالإفلات من العقاب في أوروبا، على الرغم من الأطر القانونية المنتشرة التي تحظر مثل هذه السلوكيات، وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء عن منظمة يهودية.

في تقريرها المعنون "في شوارع أوروبا: المسيرات السنوية التي تمجد النازية" ، وثقت بناي بريث - وهي منظمة غير حكومية تركز على مكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم - 12 مسيرة سنوية رئيسية تمجد النازية والفاشية، وكشفت عن مواضيعها المتكررة، والممثلين، و أنماط السلوك.

ووثقت المنظمة غير الحكومية هتافات مثل "اطردوا اليهود" و "الفاشية فرح" و "قلعة حائل أوروبا" (في إشارة إلى احتلال ألمانيا النازية لمواقع في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية) في مثل هذه المسيرات. تشمل الأنماط الموصوفة في التقرير "الطبيعة الشاملة لمعاداة السامية" في أوروبا، و"احتضان هوية تفوق العرق الأبيض لعموم أوروبا التي تعتبر التنوع والشمول من التهديدات الرئيسية"، و"عودة بروز نشطاء ومنظمات بارزين يحملون الآراء اليمينية المتطرفة، بصورة مستمرة".

AP Photo/Jean-Francois Badias, File رئيس ستراسبورغ الحاخام هارولد أبراهام ويل يلقي نظرة على المقابر التي تعرضت للاعتداء في المقبرة اليهودية في ويستهوفن ، غرب مدينة ستراسبورغ ، شرق فرنسا.

وأشارت المنظمة كذلك إلى أن القضايا التي تمت مراجعتها في التقرير، إلى جانب قوانين المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي، توضح أنه "ليس فقط يمكن وقف مثل هذه المسيرات، بل إنه يجب حظرها".

وقالت كاتارينا فون شنوربين، منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية: "تأسس الاتحاد الأوروبي على أساس التزام بضمان عدم تكرار فظائع الهولوكوست مرة أخرى، وأن الكراهية التي أدت إليها ... لا يمكن أن تجد أرضًا خصبة".

وأشارت بناي بريث إلى أنه في شباط/ فبراير 2023 وحده، نظم المتعاطفون مع النازية مسيرة في بودابست وصوفيا ومدريد ودريسدن للإشادة بمجرمي الحرب وأحداثها في حقبة الحرب العالمية الثانية. خلال العام الماضي، تضاعف أيضًا عدد المتظاهرين من اليمين المتطرف في ألمانيا.

"معاداة السامية ... هي تهديد ليس فقط لليهود ولكن لمجتمعاتنا ككل"، تابعت شنوربين. "إن مفهوم الأمان بين اليهود الأوروبيين والأقليات الأخرى ... يتأثر بشكل كبير بمظاهر الكراهية المستمرة التي غالبًا ما توجد في شوارع أوروبا. في هذا السياق، تشكل المسيرات السنوية التي تمجد النازية تهديدًا واضحًا".