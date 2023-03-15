تقرير: الحرس الثوري متورط بإطلاق نار على كنيس في ألمانيا

مسؤولون أمنيون ألمان يوجهون اصبع الاتهام للحرس الثوري الايراني بإطلاق نار على كنيس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صباح اليوم أن رامين يكتافارست ، المسؤول عن "عصابة الدراجات النارية" الايرانية، هو المشتبه الأساسي بإطلاق النار نحو الكنيس في أسن غربي ألمانيا، الذي وقع تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

بعد الحدث، المحققون الألمان اشتبهوا أن الحديث يدور عن نشطاء من اليمين المتطرف، لكن بعد ذلك تغيرت الصورة ووجهت الشبهات تجاه ايران، حاليا، المسؤولون ألأمنيون في ألمانيا والولايات المتحدة وجهوا اصبع الاتهام تجاه رامين يكتافارست، والذي اشتبه بارتكاب القتل في ألمانيا ويعيش حاليا في ايران.

المحققون يشتبهون أن يكتافرست مرتبط بالحرس الثوري الايراني، حيث استخدموه لتجنيد نشطاء في الأراضي الألمانية وتنفيذ هجمات ضد مؤسسات تابعة للمجتمع اليهودي. وبحسب الصحيفة، الحديث يدور عن تكتيك معروف، يستخدمه الحرس الثوري لإخفاء أي مسؤولية عن العمليات المسلحة التي ينفذها على الأراضي الاوروبية، وتوصلت الشرطة الألمانية الى يكتافرست بعد إلقاء ايراني آخر ذي (35عاما) زجاجة مولوتوف تجاه مدرسة، بالقرب من كنيس في مدينة بوكوم. وعثر على رقم هاتف يكتافرست في جهاز هاتف الايراني الذي تم اعتقاله.

رغم أن وزارة الداخلية في برلين نشرت مؤخرا تحذيرات حول المساس بالمؤسسات اليهودية، من جانب الحرس الثوري الايراني، لكنها تواصل رفضها ادخاله الى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.

ويشار الى أنه تم العثور على اربعة ثقوب لعيارات نارية صباح الجمعة في 18 تشرين ثاني/نوفمبر 2022، في مبنى يقع بالقرب من الكنيس القديم في مدينة آسان غربي المانيا، البيت الذي عثر فيه على الرصاصات استخدمه حاخام الكنيس في الماضي.