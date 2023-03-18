بوتين يزور شبه جزيرة القرم للاحتفال بالذكرى التاسعة لضمها

تأتي الزيارة بعد يوم من إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة شبه جزيرة القرم للاحتفال بالذكرى التاسعة لضمها، وهو الإجراء الذي لم تعترف به معظم دول العالم، وذلك في خضم الحرب المستعرة التي تخوضها قواته مع جيش أوكرانيا. ظهرت الزيارة في مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي، وشوهد بوتين يسير إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسيّة وصل الرئيس بوتين إلى سيفاستوبول، وحضر افتتاح مدرسة الفنون ومركز الأطفال "كورسون" بالقرب من خيرسونيس تافريتشسكي. وتم تصميم مركز الأطفال "Korsun" كورسون لاستيعاب الأطفال الذين يصلون إلى سيفاستوبل حيث يوفر المركز إقامة لما يصل إلى 300 طفل من جميع أنحاء البلاد.

وتأتي الزيارة بعد يوم من إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. لا تعترف كييف بضم شبه الجزيرة من قبل روسيا وقالت مرارًا وتكرارًا إنها ستقاتل حتى طرد روسيا من جميع أراضي البلاد، بما في ذلك شبه الجزيرة.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين شبه الجزيرة في تموز\ يوليو 2020، عندما زار حوض بناء السفن Zaliv في مدينة كيرتش، وفي ديسمبر 2022، وصل إلى جسر القرم، الذي كان يجري ترميمه بعد الهجوم.

وحضّت المحكمة المجتمع الدولي على "اتخاذ الإجراءات المناسبة" للقبض على الرئيس الروسي و"تقديمه إلى العدالة أمام محكمة رسمية لأوكرانيا في أسرع وقت".

وتعليقاً على الأمر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن روسيا لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة". وتابع أن "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها التزامات بموجبه"، كما أردف أن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونياً" بالنسبة لروسيا.