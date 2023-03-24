الملك تشارلز الثالث يرجىء زيارته إلى فرنسا بسبب أعمال العنف في عدة نقاط في البلاد

غداة التعبئة القوية وأعمال عنف في عدة نقاط في فرنسا، في ما دعت أبرز نقابة إصلاحية مجددا، اليوم، الحكومة الى تعليق إصلاح نظام التقاعد.

بشكل مفاجىء أعلن قصر الاليزيه، اليوم الجمعة، أن زيارة الدولة التي كان يفترض أن يقوم بها ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، الاحد الوشيك، إلى ارجاء غير مسبوق للزيارة، وذلك غداة التعبئة القوية وأعمال عنف في عدة نقاط في فرنسا، في ما دعت أبرز نقابة إصلاحية مجددا، اليوم، الحكومة الى تعليق إصلاح نظام التقاعد.

وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "القرار اتخذ بالاتفاق بين كل الأطراف بعدما طلب الرئيس الفرنسي من الحكومة البريطانية إرجاء الزيارة"، من جهته أعلن قصر باكينغهام أن "صاحبي الجلالة يتطلعان لفرصة زيارة فرنسا فور إيجاد موعد لذلك".

وقال الرئيس ماكرون لاحقا انه اقترح "بداية الصيف" كموعد جديد لزيارة الملك تشارلز الثالث.وكان من المقرر أن يقوم تشارلز وزوجته بأول زيارة دولة الى فرنسا الأحد قبل التوجه الى ألمانيا. في المقابل، أبقي على موعد زيارة الملك وزوجته الى ألمانيا.

والتحرك الذي دخل شهره الثالث احتجاجا على رفع سن التقاعد الى 64 عاما، جمع، أمس الخميس، 1,089 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية و3,5 ملايين شخص بحسب نقابة سي جي تي في اليوم التاسع من التعبئة.ودعا الأمين العام لنقابة CFDT لوران بيرجيه كما فعل الخميس الحكومة الى "تعليق" اصلاحها لنظام التقاعد وفتح مفاوضات بشكل اشمل مع النقابات.

وقال ل "ار تي ال"، "يجب أخذ مهلة ستة اشهر للبحث، في العمل ورواتب التقاعد، كيف يمكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه".

في مواجهة خطر عرقلة تامة تنطوي على مخاطر كبرى، اقترح مفاوضات أوسع وهي طريقة تتيح للحكومة، المتمسكة بموقفها حتى الآن، الخروج من المأزق الذي يبدو انها وضعت نفسها فيه.

وقال "الجميع قلقون هذا الصباح لأنه حصلت أعمال عنف غير مقبولة، يجب تهدئة الامور الآن قبل وقوع مأساة".وأوضح "لقد تحدثت مع مستشار في الاليزيه، حان الوقت للقول +ننتوقف ونقول لأنفسنا أن علينا أن نتريث لستة اشهر+ يجب اعطاء إشارة لأوساط الاعمال. هذا سيهدىء الأمور".

في باريس، اندلعت أعمال عنف في مقدم تظاهرة مع تحطيم واجهات محلات فيما تواصلت الحوادث مساء ضمن مواكب وصفت بأنها "عنيفة" على عكس المسيرات التي شارك فيها المتظاهرون سلميا.

اضرمت النار بمكبات النفايات خلال هذه الليلة التي تواجه فيها المتظاهرون مع قوات الأمن.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة "توقيف 457" شخصا و"إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك" الخميس في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن التي وصلت الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فرأت ان "إيمانويل ماكرون لم يعد بإمكانه أن يحكم وحيدا، بات عليه الرجوع الى الشعب".

للمفارقة، دعت إيران فرنسا الجمعة إلى تجنب العنف و"الاصغاء" إلى المتظاهرين.