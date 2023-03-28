البرتغال: قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة

أكد أنطونيو كوستا على أن المشتبه به في المستشفى، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن "هذا حادث منعزل. الشرطة تحقق في الهجوم ومن السابق لأوانه التكهن بشأن الدافع".

أعلنت الشرطة البرتغالية عن مقتل شخصين وجرح آخرين في هجوم بسكين على مركز ديني في مدينة لشبونةـ، مشيرة إلى اعتقال المشتبه به، في ما ذكرت قناة "سي.إن.إن البرتغال" أن "المشتبه به في تنفيذ الهجوم، مواطن أفغاني كان يحمل سكيناً كبيراً، أصيب بالرصاص وجرى اعتقاله"

ومن جهته قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إن "الشرطة أطلقت النار على رجل يشتبه في أنه طعن شخصين في مركز إسماعيلي للمسلمين في لشبونة، واصفا الحادث بأنه عمل إجرامي".

وأكد كوستا على أن المشتبه به في المستشفى، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن "هذا حادث منعزل. الشرطة تحقق في الهجوم ومن السابق لأوانه التكهن بشأن الدافع".