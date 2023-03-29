الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن العملية الإيرانية التي استهدفت يهود وإسرائيليين في اليونان

الاثنان حاولا تنفيذ عملية في عيد الفصح وسعيا لقتل عدد أكبر من اليهود والإسرائيليين

نشرت وسائل إعلامية في اليونان تفاصيل جديدة صباح اليوم حول العملية التي تم إحباطها في أعقاب التعاون الإسرائيلي اليوناني، وبحسب التقرير، الاثنان من أصل باكستاني، بجيل 27 و29، دخلوا الى الحدود اليونانية قبل خمس سنوات كمهاجرين غير قانونيين. وتهدف العملية، بالتسبب بعدد كبير من القتلى، وكان من المفترص أن يحصلوا على مبلغ 10 حتى 15 ألف دولار عن كل إسرائيلي يتم قتله.

ممثل عن الشرطة المحلية تحدث مع وسائل إعلامية يونانية وقال إن "تحقيق الشرطة لم يتوقف هنا، نحن نحاول فحص إن كان هناك أعضاء خلية آخرين في داخل البلاد. من الممكن أنهم نشطاء في بلاد أخرى داخل أوروبا. ووفقا لتحقيقات أولية، الزوج الذي اعتقل لم يقدم معلومات إضافية". وقدم ممثل الشرطة تفاصيل إضافية حول المعتقلين، وقال إن الاثنين عملا في الزراعة في زاكينتوس وإسبارطة، وبعد ذلك وصلوا الى أثينا وعاشوا في شقة مستأجرة بحي اومونيا في العاصمة.

ووفقا للمعلومات التي وصلت الشرطة اليونانية، الاثنان حاولا تنفيذ العملية في عيد الفصح، حين تكون دور العبادة ممتلئة، ومطعم "جوستيو" أحد المطاعم التي تقدم الأطباق الكوشير، تكون مزدحمة بالسياح الإسرائيليين، وهو الأمر الذي يناسب مخططي العملية، حيث سعوا لقتل أكبر عدد ممكن من اليهود والإسرائيليين، وأفيد أيضا أنه خلال عملية الاعتقال، صودرت هواتف نقالة وأغراض أخرى أرسلت الى المختبرات لفحصها. ويتضح من التحقيق، أن الباكستانيين كانا على علاقة مع مواطن ايراني، قدم لهم تعليمات لكيفية تنفيذ العملية.

وتم الإعلان امس أنه في أعقاب تحقيقات متواصلة نفذتها وحدة محاربة الإرهاب ووكالات يونانية أخرى، اعتقل الاثنين والذين كانا بمرحلة متقدمة لتنفيذ العملية. وفي البيان الذي نشرته الشرطة اليونانية ذكر :"هدف المنفذين كان وقوع ضحايا، وتقويض الأمن في اليونان، مع استهداف المؤسسات الوطنية وتقويض علاقاتها الديبلوماسية مع دول العالم". من جانبه اصدر الموساد الاسرائيلي بيانا نادرا اوضح فيه عن دوره بالتعاون للكشف عن العملية.