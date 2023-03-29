برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب بعد طول حظر

اندرج منع ارتداء الحجاب في برلين بإطار القانون المعمول به والذي يحظر على موظفي الخدمة المدنية ارتداء الملابس والرموز الدينية منذ عام 2005

سمحت السلطات الألمانية للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب في تأكيد على الحرية الدينية، حسبما جاء في رسالة رسمية أرسلت إلى مديري المدارس شددت على أن تقييد ارتدائه غير وارد إلا في حالات فردية بحال شكل ذلك خطرا على السلام المدرسي.

وفي المجمل فقد اندرج منع ارتداء الحجاب في برلين في إطار القانون المعمول به في ألمانيا والذي يحظر على موظفي الخدمة المدنية ارتداء الملابس والرموز الدينية منذ عام 2005.

ووفقا للأناضول فقد دلت عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات الأخيرة على أن الحظر الشامل للحجاب يشكل تمييزا وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور.