الفاتيكان: البابا فرنسيس مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي وسيمكث في المستشفى "لبضعة أيام"

الكرسي الرسولي ماتيو بروني: الفحوصات "كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفّسي (ليست إصابة بوباء كورونا) ستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى".

أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاماً والذي أدخل المستشفىن اليوم الأربعاء، لإجراء فحوص مقرّرة مسبقاً مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى "لبضعة أيام".

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إنّ الفحوصات "كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفّسي (ليست إصابة بوباء كورونا) ستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى".

وألغي جدول أعمال البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، بعدما أدخل مستشفى في روما للخضوع لفحوص دورية، وذلك في انتظار صدور نتائج هذه الفحوصات، على ما أفاد مصدر في الفاتيكان وكالة فرانس برس. وقال ماتيو بروني في بيان إنّ "الحبر الأعظم في مستشفى جيميلي منذ بعد عصر الأربعاء من أجل فحوص طبية مقرّرة مسبقاً".

وفي وقت سابق من، اليوم الأربعاء، شارك البابا اليسوعي الأرجنتيني في مقابلته الأسبوعية العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس حيث بدا مبتسمًا، وألقى التحية على المؤمنين من السيارة البابوية.

والبابا فرنسيس الذي يستخدم كرسيًا متحركًا منذ أيار/مايو 2022 بسبب آلام مزمنة في ركبته، سبق وأن أدخل إلى مستشفى جيميلي لمدة عشرة أيام في تموز/يوليو 2021 للخضوع لجراحة في القولون.