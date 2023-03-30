اسكتلندا تؤدي اليمين الدستورية لوزير أول جديد هو أول زعيم وطني مسلم في أوروبا

وصف يوسف المحادثة مع سوناك بأنها "بناءة"، لكنه شدد على أن لندن يجب أن تحترم "الرغبات الديمقراطية لشعب اسكتلندا وبرلمانها"

أدى حمزة يوسف اليمين الدستورية كوزير أول في اسكتلندا يوم الأربعاء ليصبح أول زعيم وطني مسلم في الغرب.

يوسف البالغ 37 عامًا، هو أيضًا أصغر شخص يصبح زعيمًا للحزب الوطني الاسكتلندي (SNP). وخلف نيكولا ستورجين يوم الاثنين بعد هزيمة منافسته وزيرة المالية المنتهية ولايتها كيت فوربس.

الوزير الأول الجديد يتعهد بإحياء حملة اسكتلندا من أجل الاستقلال. كما أعرب عن دعمه لإلغاء الملكية. ومع ذلك، تعهد يوسف بأن "يخدم حقًا جلالة الملك تشارلز الثالث".

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تضم حكومة يوسف خمسة أعضاء دون سن الأربعين وأغلبية من النساء. قال يوسف: "لقد أوضحت اعتقادي بأن حكومة اسكتلندا يجب أن تبدو بقدر الإمكان مثل الأشخاص الذين نمثلهم". وأضاف: "بالإضافة إلى كوني أول وزير على الإطلاق يأتي من خلفية أقلية عرقية، يسعدني أن عددًا قياسيًا من النساء وافقن على الخدمة، بالإضافة إلى مزيج كبير من الأعضاء الأصغر سنًا والأكثر خبرة".

هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي أصبح العام الماضي أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض، يوسف في مكالمة هاتفية. ووصف يوسف المحادثة بأنها "بناءة"، لكنه شدد على أن لندن يجب أن تحترم "الرغبات الديمقراطية لشعب اسكتلندا وبرلمانها". في العام الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الحكومة الأسكتلندية برئاسة ستورجين لا يمكنها إجراء استفتاء جديد على الاستقلال دون موافقة لندن.