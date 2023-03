اسكتلندا تؤدي اليمين الدستورية لوزير أول جديد هو أول زعيم وطني مسلم في أوروبا

أدى حمزة يوسف اليمين الدستورية كوزير أول في اسكتلندا يوم الأربعاء ليصبح أول زعيم وطني مسلم في الغرب.

يوسف البالغ 37 عامًا، هو أيضًا أصغر شخص يصبح زعيمًا للحزب الوطني الاسكتلندي (SNP). وخلف نيكولا ستورجين يوم الاثنين بعد هزيمة منافسته وزيرة المالية المنتهية ولايتها كيت فوربس.

الوزير الأول الجديد يتعهد بإحياء حملة اسكتلندا من أجل الاستقلال. كما أعرب عن دعمه لإلغاء الملكية. ومع ذلك، تعهد يوسف بأن "يخدم حقًا جلالة الملك تشارلز الثالث".