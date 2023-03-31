مصدر غير رسمي بالفاتيكان لـi24 NEWS: حالة البابا الصحية جيدة وسيخرج غدا من المستشفى

قال مصدر غير رسمي بالفاتيكان لـ i24NEWS: البابا فرانسيس يظهر تحسنًا ملحوظًا مع تعافيه من التهاب الشعب الهوائية ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى يوم غد السبت

أظهر البابا فرانسيس تحسنًا ملحوظًا مع تعافيه من التهاب الشعب الهوائية ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى يوم غد السبت، وفقًا لما قاله مصدر غير رسمي بالفاتيكان لـ i24NEWS اليوم الجمعة.

وأمضى البابا البالغ من العمر 86 عاما الذي تسجل صحته "تحسنا واضحا" بحسب أطبائه، ليلة ثانية هادئة في مستشفى جيميلي في روما حيث يتلقى علاجا بالمضادات الحيوية، وفق مصدر في الفاتيكان.

الخميس حرص الفريق الطبي على الطمأنة حيال صحة البابا البالغ من العمر 86 عاما مؤكدا ان علاج المضادات الحيوية يعطي النتائج المرجوة موضحا أنه قد يتمكن من مغادرة المستشفى "في الأيام المقبلة".

وكان الفاتيكان أعلن الخميس أيضا في بيان ان البابا "استأنف العمل". لكن مشاركته في احتفالات عيد الفصح المهمة للكاثوليك، تبقى غير أكيدة بدءا بقداس الشعانين الاحد في ساحة القديس بطرس والذي يبدأ معه أسبوع الآلام.

وقال الكاردينال جيوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادلة لوكالة ادنكرونوس الجمعة "بحسب المعلومات التي بحوزتي، فان البابا سيغادر جيميلي غدا". لم يؤكد الفاتيكان ردا على اسئلة وكالة فرانس برس هذه المعلومات.

أدخل البابا الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة ويتنقل على كرسي نقال بسبب آلام في الركبة، الى المستشفى في الجناح المخصص للبابوات في الطابق العاشر من مستشفى جيميلي الجامعي الذي أدخل اليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عدة مرات أيضا.