كندا: رش كنيس يهودي بالصلبان المعقوفة في مونتريال

"يتوافق الناس حقًا، ولكن من الواضح أنه سيكون هناك شخص لا يفعل ذلك. سيكون هناك دائمًا مكان غريب في مكان ما. لكننا لا نبني حياتنا حول القيم المتطرفة."

فتحت الشرطة الكندية تحقيقا في عملية رش كنيس يهودي في مدينة مونتريال بالصلبان المعقوفة هذا الأسبوع، مما أثار إدانة شديدة من أفراد المجتمع ومسؤولي المدينة، وقال مدير الكنيس مايكل كابلان لشبكة "سي بي سي إن" إن "مونتريال مكان رائع لكونك يهودياً ولا أريد أشياء مثل هذه تعترض طريق تلك الرسالة"وتابع "يتوافق الناس حقًا، ولكن من الواضح أنه سيكون هناك شخص لا يفعل ذلك. سيكون هناك دائمًا مكان غريب في مكان ما. لكننا لا نبني حياتنا حول القيم المتطرفة".

ومن جهتها صرحت وكالة حقوق الإنسان التابعة لرابطة بناي بريث في رسالة إلى فاليري بلانت، قائلةً: "في حين أن المصلين صغير ، فإن الكنيس يستحضر التاريخ اليهودي في مونتريال ، والهجوم عليه يسبب الفزع في المجتمع". "أكثر استباقية في مكافحة معاداة السامية."وكتب بلانت على منصة تويتر أن الفعل "غير مقبول على الإطلاق، أنا من صميم قلبي مع الجالية اليهودية وأدين بشدة هذه الأعمال المعادية للسامية التي لا مكان لها في مجتمعنا".

ووفقًا لإحصاءات كندا، تزايدت جرائم الكراهية المعادية للسامية، حيث سجل عام 2021 زيادة بنسبة 47 في المئة في جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطة ضد اليهود، ويُعزى تصاعد الخطاب المعادي للسامية على الإنترنت إلى اليمين المتشدد الجديد الذي تشجَّع حديثًا، والمواقف المعادية لإسرائيل واليهود وسط المهاجرين من الدول العربية والإسلامية"

وتأسس كنيس باج ستريت أو معبد مجمع سليمان عام 1921، والذي يقع في منطقة هضبة مونت رويال الصاخبة، التي كانت في السابق مركزًا للحياة اليهودية في مونتريال، أصبحت اليوم مرادفًا للتعددية الثقافية في المدينة.

وتعتبر مونتريال، أكبر مدينة في مقاطعة كيبيك الفرنكوفونية وثاني أكبر مدينة في البلاد، كانت تاريخياً واحدة من أهم محاور الحياة والثقافة اليهودية في أمريكا الشمالية. وتنازلت عن مكانة أكبر مركز سكاني يهود في كندا إلى تورنتو في السبعينيات، وسط مخاوف من أن كيبيك قد تغادر الاتحاد بعد تصاعد المشاعر القومية والانفصالية، تزامنت الهجرة الجماعية لليهود مع تجاوز تورونتو لمونتريال باعتبارها المركز المالي والسكان الرائد في كندا.