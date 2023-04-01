البابا فرنسيس يخرج من المستشفى بعد ثلاثة أيام من العلاج

عاجل: البابا فرنسيس يخرج من المستشفى ويقول ممازحا "لا أزال على قيد الحياة"

غادر البابا فرنسيس السبت مستشفى جيميلي في روما بعد تلقي العلاج لثلاثة أيام إثر اصابته بالتهاب الشعب الهوائية ومازح الصحافيين والعديد من المؤمنين الذين حضروا للاطمئنان الى صحته بالقول "لا أزال على قيد الحياة".

ونزل الحبر الاعظم البالغ من العمر 86 عاما من السيارة التي كانت تقله لتحية الحشود الحاضرة وتبادل معهم بعض الكلمات قبل توجهه الى الفاتيكان لبدء التحضيرات لأسبوع احتفالات عيد الفصح.

جاء دخول البابا إلى المستشفى قبل الأسبوع الأكثر ازدحامًا في التقويم المسيحي للاحتفال بعيد الفصح لدى الكاثوليك. وكما هو معروف، فإن جدول الأسبوع المقدس دائمًا ما يكون مزدحمًا بالأحداث التي تتطلب مجهودًا بدنيًا

وأكد الفاتيكان أن البابا سيرأس قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس، بعد يومين من الشائعات الإعلامية. ويمثل هذا القداس بداية أسبوع الآلام الذي يسبق احتفالات عيد الفصح، أهم حدث في العام بالنسبة للكاثوليك.

جاء هذا بعد ان اظهر البابا فرانسيس تحسنًا ملحوظًا مع تعافيه من التهاب الشعب الهوائية وفقًا لما قاله مصدر غير رسمي بالفاتيكان لـ i24NEWS امس الجمعة ان الخبر الأعظم سيخرج اليوم السبت.

وكان البابا الأرجنتيني، الذي احتفل بمرور 10 سنوات على رئاسة الكنيسة الكاثوليكية في وقت سابق من هذا الشهر، يعاني من عدد من المشكلات الصحية طوال حياته، منها استئصال جزء من رئتيه وعمره 21 عامًا.