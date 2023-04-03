انطلاق محاكمة رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

في نهاية الحرب تخلى هاشم تاجي عن الكفاح المسلح ليخوض غمار السياسة ما دفع جو بايدن الذي كان يومها نائبا للرئيس الأميركي إلى أن يرى فيه "جورج واشنطن كوسوفو"

انطلقت الاثنين أمام محكمة خاصة في لاهاي محاكمة رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسط مظاهرات شارك فيها الآلاف في بريشتينا الأحد دعما لتاجي والمتمردين السابقين.

ولطالما دفع تاجي وهو في قلب الحياة السياسة في كوسوفو منذ عقدين ببراءته متهما العدالة الدولية "بإعادة كتابة التاريخ". لكنه وعد ب"التعاون الوثيق مع القضاء".

وقد انتخب تاجي رئيسا لكوسوفو في العام 2016 لكنه استقال بعدما وجهت إليه هذه المحكمة التهمة إلى جانب ثلاثة آخرين مشتبه فيهم يحاكمون إلى جانبه.

ويشتبه في اقتراف هؤلاء الرجال الأربعة حوالى مئة جريمة قتل واختفاء قسري وتعذيب بين آذار/مارس 1998 وأيلول/سبتمبر 1999.

وأسفرت حرب كوسوفو بين القوات الصربية والانفصاليين الألبان المسلحين عن سقوط 13 ألف قتيل غالبيتهم من ألبان الإقليم. وانتهت بتدخل الدول الغربية التي شنت ضربات جوية في ربيع العام 1999، دفعت القوات الصربية على الانسحاب.

في نهاية الحرب تخلى هاشم تاجي عن الكفاح المسلح ليخوض غمار السياسة ما دفع جو بايدن الذي كان يومها نائبا للرئيس الأميركي إلى أن يرى فيه "جورج واشنطن كوسوفو".

وتنطلق المحاكمة عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) مع المرافعات الأولية للادعاء ومحامي الضحايا. أما محامو الدفاع فيتولون الكلام الثلاثاء.