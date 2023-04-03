ينس ستولتنبرغ: فنلندا سنتضم غدا الثلاثاء لحلف شمال الأطلسي لتصبح العضو الحادي والثلاثين

العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل، وأكد لعى أن "هذا فعلا يوم تاريخي" مؤكدا أن هذه "أسرع" عملية انضمام لدولة في تاريخ التحالف الحديث.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن فنلندا ستصبح، غدا الثلاثاء، العضو الحادي والثلاثين في الناتو، موضحا أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل، وأكد لعى أن "هذا فعلا يوم تاريخي" مؤكدا أن هذه "أسرع" عملية انضمام لدولة في تاريخ التحالف الحديث.

وردا على سؤال حول مصير السويد التي تعترض تركيا حتى الآن على انضمامها، أعرب ستولنبرغ عن تفاؤله، وأضاف "أنا على ثقة تامة بأن السويد ستصبح عضوا أيضا. والأولوية للناتو ولي هي ضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن".

وفي السياق تتّهم أنقرة السويد خصوصا بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين"، وبرفض تسليم مطلوبين إذ تعود كلمة الفصل في هذا الشأن إلى القضاء السويدي.وكانت فنلندا والسويد قد أعلنتا عن استثمارات عسكرية كبرى منذ بدء الحرب في اوكرانيا ويعتبرهما حلف شمال الاطلسي حصنا قويا على خاصرته الشمالية الشرقية.

ومن جهة أخرى كان البرلمان التركي قد صادق، الخميس المنصرم، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتصبح بذلك آخر دولة عضو في التحالف الدفاعي الغربي توافق على هذه الخطوة، حيث أعطى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعطى الضوء الأخضر للبرلمان لانضمام فنلندا إلى الحلف في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، في قرار رحب به الناتو.وقال إردوغان بعد اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وقتها "قررنا إطلاق عملية انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".