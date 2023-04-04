قوات القيادة المركزية الأمريكية: مقتل قيادي مهم في "داعش" كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا

"الضربة نفذت في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، في شمال غرب سوريا، وأسفرت عن مقتل خالد عيد أحمد الجبوري، أحد كبار قادة ’داعش’".

كشفت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قيادي مهم في تنظيم "داعش" كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا، مشيرة إلى أن "الضربة نفذت في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، في شمال غرب سوريا، وأسفرت عن مقتل خالد عيد أحمد الجبوري، أحد كبار قادة ’داعش’".

وأفاد البيان أن "عبد الحميد الجبوري كان مسؤولاً عن تطوير قيادة شبكة داعش، إلى جانب التخطيط للهجمات على الأراضي الأوروبية،وأن مقتله سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية"، وأكد البيان عدم سقوط قتلى أو جرحى مدنيين في هذه الضربة، وختمت مشددة على أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً للمنطقة وخارجها على السواء، مع استمرارها إلى جانب حلفائها في التصدي لداعش وملاحقة عناصره.

يشار إلى أنه منذ إعلان التحالف الدولي القضاء على تنظيم "داعش" عام 2019 وخسارته كافة مناطق سيطرته، سواء في العراق أو سوريا، انكفأ التنظيم المتطرف إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرقا) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.