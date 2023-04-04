الرئيس الإسرائيلي يشارك في الحفل الرسمي لإحياء الذكرى الثمانين لتمرّد غيتو وارسو في بولندا

سيشارك الرئيس كذلك في احتفال في كنيس نوزيك في وارسو ويلتقي بأعضاء الجالية اليهودية

ينطلق رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الأربعاء، في 19 نيسان/أبريل 2023، في زيارة رسمية إلى بولندا بدعوة من رئيس بولندا أندريه دودا.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس البولندي أندريه دودا ضيفه الإسرائيلي في القصر الرئاسي لبولندا في وارسو. وبعد اجتماع سياسي، سيشارك الرئيس في الحفل الرسمي لإحياء الذكرى الثمانين لما يعرف بتمرد غيتو وارسو مع رئيس بولندا ورئيس ألمانيا.

في وقت لاحق، سيتم استضافة الرئيس وزوجته ورئيس ألمانيا وزوجته على مأدبة غداء بدعوة من رئيس بولندا. وقبل الاجتماع، سيدلي الرؤساء الثلاثة ببيانات مشتركة لوسائل الإعلام.

في وقت لاحق من اليوم، سيشارك الرئيس كذلك في احتفال في كنيس نوزيك في وارسو ويلتقي بأعضاء الجالية اليهودية. ويختتم الرئيس وزوجته زيارتهما بحفل موسيقي خاص بمناسبة الذكرى الثمانين لانتفاضة غيتو وارسو في قاعة الحفلات الوطنية في بولندا.

وفي السياق قال نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، في مؤتمر في البرلمان الأوروبي في بروكسل قبل نحو أسبوع، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتمرد حي غيتو وارسو، "في بولندا، معاداة السامية غير مسموح بها وليس لها مكان في بلدنا" وأضاف "يمكن لليهود أن يشعروا بالأمان في بولندا". وأكد غلينسكي على أن"انتفاضة الحي اليهودي في وارسو، التي نحتفل بالذكرى الثمانين لها اليوم، كانت أول انتفاضة لمدينة كبيرة وأكبر ثورة للشعب اليهودي خلال الاحتلال الألماني" وأضاف: "نتذكر الماضي، وبناءً على التجارب التاريخي ، نسعى لبناء مستقبل أفضل".

من الجدير ذكره أنه في الثاني والعشرين من الشهر المنصرم (آذار) أعلنت إسرائيل وبولندا،انتهاء الأزمة السياسية بين البلدين، وأعلنا عودة السفير البولندي إلى الدولة اليهودية، بعد تدهور العلاقات بين الحكومتين.

يشار إلى أن غيتو وارسو وفقا لموقع ياد فاشيم الذي يوثق كارثة اليهود في أوروبا كان "أكبر غيتو تم إنشاؤه في أوروبا، ويصلح مجرى الأمور فيه أنموذجا عاما للأحداث التي أدركت اليهود البولنديين بعد صدور الأوامر بإعمال "الحل النهائي". ففي أواخر العام 1941 والنصف الأول من عام 1942 تم إعدام اليهود الذين اتهموا بتهريب الطعام أسوة بالذين اشتبه فيهم النازيون بالانتماء إلى المقاومة السرية. بدأ تمرّد غيتو وارسو في 19 من نيسان إبريل 1943، حين تحرك الألمان لتصفية الغيتو بأكمله. ورغم التفوق الساحق الذي كانت القوات الألمانية تتمتع به، تمكن المقاتلون اليهود من إشغالهم بكل بسالة في معارك استمرت زهاء ثلاثة أسابيع. أقدم الألمان بنهاية المطاف على حرق منطقة الغيتو برمتها. وأصبح تمرّد غيتو وارسو رمزا لمقاومة اليهود للنازيين".