حظر مسيرة 'يوم القدس' في برلين للعام الثالث على التوالي

"إلغاء تظاهرة القدس من قبل المنظمين أمر جيد. لكن يجب ألا نخدع أنفسنا بالاعتقاد بأن الفكر والكراهية الكامنة وراءه ستختفي من تلقاء نفسها"

أفاد موقع Jüdische Allgemeine، الأربعاء، أن السلطات الألمانية حظرت مسيرة كان من المفترض أن تقام في 15 نيسان/أبريل المقبل بمناسبة يوم القدس العالمي للعام الثالث على التوالي، قالت الشرطة إنها تتوقع مشاركة نحو 2000 متظاهر فيها.

المسيرة التي تقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في عدة مدن حول العالم، هي حدث أنشأته السلطات الإيرانية، تطالب من خلاله مجموعات ومتحدثون مناهضون لإسرائيل باحتلال القدس والتنديد بوجود إسرائيل.

وقال جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، إن "إلغاء تظاهرة القدس من قبل المنظمين أمر جيد. لكن يجب ألا نخدع أنفسنا بالاعتقاد بأن الفكر والكراهية الكامنة وراءه ستختفي من تلقاء نفسها".

في عام 2020، تبع إلغاء مسيرة يوم القدس حظر على جماعة حزب الله في ألمانيا.

Tobias SCHWARZ / AFP متظاهرون يشاركون في مظاهرة بمناسبة ما يسمى بـ "يوم القدس" في برلين

تم إنشاء 'يوم القدس' عام 1979 من قبل الزعيم الإيراني آية الله الخميني. منذ ذلك الحين، احتفل أنصاره بهذا اليوم في مدن حول العالم يقطنها عدد كبير من المسلمين، خلال شهر رمضان أو بعده بقليل. وتتميز هذه المسيرات بترديد الأغاني المعادية لإسرائيل .

قال شوستر في عام 2021: "مسيرة القدس يهيمن عليها معاداة السامية وكراهية إسرائيل. لقد استغل المشاركون بلا ضمير حرية التعبير والتجمع لنشر كراهيتهم ... يجب أن يتوقف هذا أخيرًا".

وقالت إيريس سبرانجر عضو مجلس الشيوخ من برلين لصحيفة دير تاجشبيجل الألمانية "لا أريد أن تحدث مثل هذه الأحداث المعادية للسامية في برلين. يجب استنفاد كل الاحتمالات القانونية للحيلولة دون إقامة مثل هذا الشيء في مدينتنا".