يهود أوكرانيا غاضبون بعد النيه لاطلاق اسم قائد نازي على أحد شوارع كييف

القرار ليس نهائي بعد لكن اسم هذه القيادي اختاره سكان مدينة كييف خلال تصويت الكتروني

الخطوة التي من المتوقع أن يعلن عنها مجلس مدينة كييف تثير غضبا لدى الجالية اليهودية هناك ، حيث سيتم إطلاق اسم شارع على اسم فلودومير كوبيوبتش، أوكراني من مؤسسي وحدة "فافن اس-اس" (الجناح العسكري للحزب النازي).

ترأس كوبيوبتش خلال الحرب العالمية الثانية، لجنة أوكرانيا المركزية، والتي نشرت في أب/اغسطس 1942، بيانا رسميا حول طرد اليهود، وكل من يعمل على ايوائهم. وتم طرد 50 الف يهودي الى معسكر الإبادة بليتس، حيث قتلوا هناك، وقتل خلال الحرب أكثر من 159 الف يهودي أوكراني".

أقام مجلس مدينة كييف لجنة خبراء تاريخية حتى توصي على أسماء جديدة للشوارع، واقترحت اللجنة تغيير اسم شارع فزبلسكي، مجلس المدينة عرض الأمر لتصويت الكتروني بين سكان المدينة واستعرض ثلاثة أسماء، وحصل كوبيوبتش على 31% من الأصوات.

وقال رئيس اللجنة اليهودية-الأوكرانية ادوارد دولنسكي، إن معنى هذا المصادقة على تغيير اسم الشارع, القرار النهائي سيتخذ في 16 نيسان/ابريل. "إ"لاق اسم كوبيوبتش ، هو إنكار تام للمحرقة وفشل إخلاقي مدوي لمجلس مدينة كييف".