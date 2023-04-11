عشرات المشرعين الأمريكيين يطالبون الاتحاد الاوروبي بادخال الحرس الثوري الى القائمة السوداء

هذه هي المطالبة الثانية في غضون شهر للاتحاد الاوروبي بالاعتراف بالحرس الثوري كمنظمة ارهابية

بعث أكثر من 130 نائب في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديموقراطي والجمهوري رسالة الى جوزيف بوريل، مسؤول الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والأمن، طالبوا خلاله ادخال الحرس الثوري الايراني الى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية. وأشار أعضاء الكونغرس في الرسالة، الى أن الحرس الثوري خطط أكثر من 30 محاولة اختطاف وقتل مواطنين في دول الاتحاد الاوروبي.

وذكر أعضاء الكونغرس في الرسالة :"إن ايران دولة تدعم الإرهاب، على مدار عشرات السنوات الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية، نشطوا بصورة علنية ضد المواطنين في دول الاتحاد الاوروبي" كما أشارت الرسالة إلى أنهم يأملون أن "تهتم "لجلسة القادمة لوزراء خارجية الاتحاد بهذا الموضوع الهام". وأضافوا أن "الحرس الثوري انتهكوا حقوق الانسانية ونفذوا عمليات ارهابية عديدة، مثل قمع المتظاهرين الايرانيين بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، ايضا الحرس الثوري أيد قتل مواطنين اوروبيين، وتقديم مساعدات قاتلة لروسيا بالحرب في اوروبا".

تأتي هذه الرسالة بعد رسالة أخرى بعثت الشهر الماضي، من قبل مشرعين جمهوريين طالبوا الاتحاد الاوروبي ادخال الحرس الثوري الى القائمة السوداء للمنظمات الارهابية. وبحسب التقرير في الموقع الاخباري المحافظ "واشنطن بري بيكون" بعثت مجموعة من المشرعين تحت رئاسة جيم ريش الرسالة الى جوزيف بوريل وطالبت الاتحاد الاوربي "عدم التردد".

خلال الأشهر الأخيرة ، رفض الاتحاد الأوروبي تنفيذ توصية البرلمان الأوروبي بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية وفرض عقوبات شديدة عليه. لكن تزايد انخراط الحرس الثوري في الحرب في أوكرانيا لصالح روسيا أدى إلى زيادة الدعوات في الاتحاد لإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.ورفض الاتحاد الأوروبي الإجراء عدة مرات ، مدعيا أنه لا يوجد "أساس قانوني" لإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.