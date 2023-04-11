إطلاق مقاتلات نمساوية تجاه طائرة لشركة "ال عال" الإسرائيلية بعد عدم استجابه طياريها للنداءات

طيارو شركة ال عال لم يردوا على اي من النداءات التي اطلقتها المراقبة الجوية لفترة زمنية معينة

في الوقت الذي كانت فيه طائرة شركة "ال عال" الإسرائيلية على مسافة 37 ألف قدم فوق ألمانيا، في مسار الطيران المخطط له، طلبت المراقبة الجوية الاقليمية أن تنتقل الى التردد التالي في طريقها. في هذه المرحلة لم تتواصل الطائرة مع المراقبة الجوية التالية كما هو مطلوب ومتوقع منها- ولم تستجب للنداءات عبر جهاز الاتصال من المراقبين الألمان والنمساويين، والذين حاولوا التواصل معهم في ترددات مختلفة.

الرقابة الجوية طلبت من الطائرات التي حلقت على مسافة قريبة من الطائرة المحاولة للتواصل مع الطائرة الاسرائيلية، أيضا طيارو شركة "ال عال" لم يردوا عليهم، خلال كل هذا الوقت واصلت الطائرة التحليق وفقا للبرنامج المخطط له، ووفقا للعلو والسرعة المطلوبة بدون اية انحرافات.

بعد عدم الاستجابة لأي طلب، وفقا للبروتوكول في مثل هذه الحالات تم ارسال مقاتلات حربية نمساوية من طراز "يوروفايتر" للاقتراب من الطائرة والتواصل بالعين مع الطاقم. فقط بعد ارسال هذه المقاتلات استأنف الاتصال مع المراقبة الجوية. والمقاتلات النمساوية عادت الى قاعدتها العسكرية وطائرة "ال عال" واصلت طريقها الى مطار بن غوريون بدون أية حوادث استثنائية اضافية.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إنه مرت 12 دقيقة من لحظة اقلاع الطائرة المقاتلة حتى عودة الاتصال, في هذه المرحلة ليس من الواضح السبب لعدم استجابة طيارو "ال عال" الى النداءات، ولم يصدر اي تعقيب من "ال عال" بالخصوص.