ماكرون: فرنسا تؤيّد "الوضع القائم" في تايوان والتوصّل "لتسوية سلمية"

في مقابلة مع بوليتيكو شدد ماكرون على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا - التي يُفترض أن تقودها فرنسا - لتصبح "قوة عظمى ثالثة"

أكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في أمستردام الأربعاء، تأييده لتسوية سلمية في تايوان حيث قال أن "فرنسا تؤيّد الوضع القائم في تايوان" و"تؤيد سياسة الصين الواحدة والتوصّل لتسوية سلمية للوضع". وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أنّ باريس حليف "موثوق به" لواشنطن لكنّها ليست "تابعة" لها، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون حول هذه المسألة.

وقال المصدر "نحن لسنا من أتباع الولايات المتّحدة لسبب بسيط وهو أنّ الرئيس يريد السيادة الأوروبية"، مضيفاً "نحن حلفاء للولايات المتحدة، موثوق بهم وأقوياء وملتزمون، لكنّنا حلفاء نتّخذ قراراتنا بأنفسنا". وكان ماكرون أثار جدلاً في الولايات المتحدة وأوروبا بدعوته الاتّحاد الأوروبي إلى ألا يكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ملف تايوان.

وشدّد ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام بينها "بوليتيكو" وصحيفة "لزيكو" الفرنسية على وجوب ألا يكون الأوروبيون "أتباعاً" في ملف تايوان وألا يتكيّفوا مع "الإيقاع الأميركي" أو "رد الفعل الصيني المبالغ فيه".

وشدّد المصدر الدبلوماسي على عدم تضاؤل اهتمام فرنسا بالتوترات حول تايوان في وقت أجرت فيه الصين تدريبات عسكرية في إطار تشديد الضغوط على الجزيرة. وتابع "لم يقل الرئيس إنّنا غير مهتمّين بأمن تايوان، ولم يقل إنّنا لن نكون حاضرين للدفاع عن (إبقاء) منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة".

وكانت بكين اعتبرت أنّ اللقاء الذي جمع رئيسة تايوان تساي إينغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي ينطوي على تهديد.

وأضاف أنّ فرقاطة فرنسية عبرت مضيق تايوان بالتزامن مع التدريبات العسكرية الصينية. وأشار إلى أنّ ماكرون سمع من شي جينبينغ خلال زيارته الصين الأسبوع الماضي "بأنه يؤيد حلا سلميا وبأنه ليس مستعجلاً في ملف تايوان".

وتعقيبا على أقوال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد ماكرون التي وصفه فيها بالمتذلل للصين "ماكرون وهو صديق، يتذلّل للصين"، قال الدبلوماسي إنّ ترامب خلال "زيارته الجميلة" للمدينة المحرّمة في العام 2019 قال "لا يمكنني أن ألوم الصين".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون، بعد عودته من زيارة للصين، قال إن بلاده والاتحاد الأوروبي يجب ألا "يحذوا حذو الولايات المتحدة" فيما يتعلق بقضية تايوان، حتى لا ينجروا إلى مواجهة.

وفي مقابلة مع بوليتيكو، شدد ماكرون على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا - التي يُفترض أن تقودها فرنسا - لتصبح "قوة عظمى ثالثة"، قائلاً إن "الخطر الكبير" الذي تواجهه أوروبا هو أنها "عالقة في أزمات ليس لنا، مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".