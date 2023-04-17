فرنسا: انتخاب مائير حبيب نائباً عن الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين بالخارج مرة أخرى

وتم انتخاب مرشح LR-UDI بنسبة 53.99٪ من الأصوات مقابل 46.01٪ لخصمه من حزب الأغلبية الرئاسية Deborah Abisror de Lieme.

أعيد انتخاب مائير حبيب، أمس الأحد ، نائبًا عن الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين بالخارج (قبرص ، اليونان ، إسرائيل ، الفاتيكان ، إيطاليا ، مالطا ، سان مارينو ، تركيا) للمرة الرابعة بعد نشر نتائج ليلة الانتخابات. الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية.

وتم انتخاب مرشح LR-UDI بنسبة 53.99٪ من الأصوات مقابل 46.01٪ لخصمه من حزب الأغلبية الرئاسية Deborah Abisror de Lieme.

وجرت أمس الاحد عمليات التصويت في صناديق الاقتراع بعد اسبوع من التصويت الالكتروني. وبحسب معلومات حصلت عليها i24NEWS، فإن نسبة المشاركة عبر الإنترنت، التي تمت من 7 إلى 12 أبريل/نيسان، أعلى من الجولة الثانية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، رد النائب الفرنسي السابق مائير حبيب في مقابلة مع i24NEWS على ما أوردته هيئة البث الرسمية "كان" بأن نتنياهو يدرس تعيينه سفيرا لدى إسرائيل في فرنسا وقال :"أنا فرنسي إسرائيلي وفي هذه المرحلة أنا برلماني سابق. صحيح كان هناك اجتماع مع زعماء الجالية اليهودية وقسم منهم اقترح أن أصبح سفيرا، لكن إن عرض نتننياهو مثل هذا الاقتراح سأعود الى الاستوديو وأخبركم بما قررت".