إصابة أربعة أشخاص بصورة خطيرة بعد تعرضهم للطعن في صالة رياضية في ألمانيا

الحادث لم تعرف خلفيته بعد وحتى الآن لم يتم القاء القبض على المنفذ والذي لا زالت الشرطة تجري عمليات تمشيط بحثا عنه

أصيب على الأقل أربعة أشخاص بصورة خطيرة من طعنات في صالة رياضية في مدينة دزيسبورغ غربي ألمانيا، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المهاجم على ما يبدو لم يتم القبض عليه بعد فيما لم يتم الإعلان عن خلفية الحادث.

وتلقت شرطة دويسبورغ التبليغ عن الهجوم حوالي الـ17:40 بالتوقيت المحلي، ونقل الجرحى الى المستشفى، بالوقت الذي بدأ فيه المحققون بإجراء عمليات تفتيش داخل الصالة الرياضية، واقتادت الشرطة عددا من الشهود العيان الى المطعم القريب لسماع إفاداتهم حول الحدث.

وقالت الشرطة إن الاعتداء وقع في البلدة القديمة من ديسبورغ، وطالب الجمهور البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من المنطقة، وأشارت الشرطة الى أن المهاجم استخدم آلة حادة بدون تقديم تفاصيل.

ويعيش في مدينة دويسبورغ 500 الف نسمة، وكانت معروفة في الماضي بتجارة الفحم وصناعة الصلب. وتعاني المدينة لسنوات عديدة من الفقر والبطالة المرتفعة. وعبر رئيس البرلمان الألماني باربل باس المولود في دويسبورغ عن صدمته من الحادث. وقال باس "إنه أمر فظيع" معربا عن أمله في تعافي الجرحى.