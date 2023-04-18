English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • أوروبا
  • إصابة أربعة أشخاص بصورة خطيرة بعد تعرضهم للطعن في صالة رياضية في ألمانيا

إصابة أربعة أشخاص بصورة خطيرة بعد تعرضهم للطعن في صالة رياضية في ألمانيا

Hiba Zoabi

دقيقة 1
شوهدت سيارة شرطة تحرس مطار كولونيا / بون الدولي في كولونيا في 24 مارس 2023
INA FASSBENDER / AFPشوهدت سيارة شرطة تحرس مطار كولونيا / بون الدولي في كولونيا في 24 مارس 2023

الحادث لم تعرف خلفيته بعد وحتى الآن لم يتم القاء القبض على المنفذ والذي لا زالت الشرطة تجري عمليات تمشيط بحثا عنه

أصيب على الأقل أربعة أشخاص بصورة خطيرة من طعنات في صالة رياضية في مدينة دزيسبورغ غربي ألمانيا، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المهاجم على ما يبدو لم يتم القبض عليه بعد فيما لم يتم الإعلان عن خلفية الحادث.

Video poster

وتلقت شرطة دويسبورغ التبليغ عن الهجوم حوالي الـ17:40 بالتوقيت المحلي، ونقل الجرحى الى المستشفى، بالوقت الذي بدأ فيه المحققون بإجراء عمليات تفتيش داخل الصالة الرياضية، واقتادت الشرطة عددا من الشهود العيان الى المطعم القريب لسماع إفاداتهم حول الحدث.

وقالت الشرطة إن الاعتداء وقع في البلدة القديمة من ديسبورغ، وطالب الجمهور البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من المنطقة، وأشارت الشرطة الى أن المهاجم استخدم آلة حادة بدون تقديم تفاصيل.

ويعيش في مدينة دويسبورغ 500 الف نسمة، وكانت معروفة في الماضي بتجارة الفحم وصناعة الصلب. وتعاني المدينة لسنوات عديدة من الفقر والبطالة المرتفعة. وعبر رئيس البرلمان الألماني باربل باس المولود في دويسبورغ عن صدمته من الحادث. وقال باس "إنه أمر فظيع" معربا عن أمله في تعافي الجرحى.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق