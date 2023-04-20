عائلة سيمبسون بزي سجناء أوشفيتس أحدث ضحايا معاداة السامية

هذه الأعمال هي تعثر بصري يسمح لنا برؤية ما لم نعد نراه. يمكن أن تصبح أفظع الأشياء حقيقة، ومن واجب الفن أن يتذكرها لأنه ترياق قوي ضد النسيان

بعد بضعة أشهر فقط من الظهور الأول للعمل الفني، وفي أعقاب إحياء يوم ذكرى المحرقة، تعرضت اللوحة الجدارية لشخصيات عائلة "سيمبسون" بهيئة سجناء أوشفيتس في محطة قطار إيطالية للتخريب فيما يبدو أنها جريمة معادية للسامية.

Courtesy of aleXsandro Palombo شخصيات من عائلة سمبسون رسمها أليكساندرو بالومبو ، تم تخريبها ، خارج محطة القطار المركزية في ميلانو.

ظهرت سلسلة اللوحات الجدارية المدهشة لأول مرة على جدران النصب التذكاري للهولوكوست في ميلانو بإيطاليا، لتصور أشهر عائلة كرتونية في العالم تم ترحيلها إلى معسكرات الاعتقال النازية.

أنشأ فنان البوب أليكساندرو بالومبو "Track 21 ترحيل عائلة سيمبسون إلى أوشفيتس،" في موقع - تم تحويله اليوم إلى متحف للذكرى – فيما استقبل في السابق مئات اليهود الذين تم تحميلهم على عربات المواشي متجهين إلى معسكرات الاعتقال في أوشفيتس بيركيناو، ماوتهاوزن، بيرغن-بيلسن و فلوسنبيرغ و رافتسبروغ و فوصولي وبولزانو.

Courtesy of aleXsandro Palombo العمل الفني الأول هو صورة للعائلة قبل الترحيل

"هذه الأعمال هي تعثر بصري يسمح لنا برؤية ما لم نعد نراه. يمكن أن تصبح أفظع الأشياء حقيقة، ومن واجب الفن أن يتذكرها لأنه ترياق قوي ضد النسيان. وأعلن بالومبو أن رعب الإبادة الجماعية لليهود يجب أن ينتقل بدون غربلة إلى الأجيال الجديدة لحماية البشرية من أهوال أخرى مثل المحرقة".

العمل الفني الأول هو صورة للعائلة قبل الترحيل، في الصورة الثانية تبدو عائلة سمبسون وهي قيد السجن، هزيلة، وهياكل عظمية، ويرتدون الزي الرسمي المقلم لمعسكرات الاعتقال، مجردين من كرامتهم، والآن من هويتهم اليهودية.

بعد يوم واحد من يوم إحياء ذكرى الهولوكوست، تم دبغ علامة نجمة داوود "Jude" بالأسود فضلا عن تخريبها بخربشة خطوط طولا وعرضا فوق اللوحة الجدارية بأكملها. يتزامن هذا مع دراسة حديثة أن اليهود الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح هم الضحايا الرئيسيون للاعتداءات المعادية للسامية في الغرب.