زيلينسكي يضغط لضمّ أوكرانيا للناتو وتسليمها أسلحة

وتدعو أوكرانيا منذ سنوات للانضمام الى الناتو، وطالبت بذلك أكثر بعد الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 كونها الضمانة الحقيقية الوحيدة لأمنها في مواجهة موسكو.

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الناتو على ضمّ بلاده وتقديم المزيد من الأسلحة إليها لمحاربة روسيا، في مطلب يمثل إن تحقق خطراً على موسكو التي تعتبر الحلف الأطلسي تهديداً وجودياً لها.

وتدعو أوكرانيا منذ سنوات للانضمام الى الناتو، وطالبت بذلك أكثر بعد الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 كونها الضمانة الحقيقية الوحيدة لأمنها في مواجهة موسكو.

والاطلسي الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم هذا البلد، يبقي الغموض حول الجدول الزمني إذ إن دخول كييف إلى المنظمة قد يسبّب تصعيدا في النزاع لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطا أحمر.

ووصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى كييف الخميس في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي إثر لقائه ستولتنبرغ إن "قمة الناتو في فيلنيوس (في تموز/يوليو) يمكن أن تصبح تاريخية" مشيرًا إلى أنه "من المهم أن تتلقى أوكرانيا(خلالها) الدعوة المناسبة" للانضمام إلى هذه المنظمة. وأصر على أن "الوقت قد حان".