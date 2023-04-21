بعد 43 عاما محكمة فرنسية تحكم غيابيا بالسجن المؤبد ضد حسن دياب بعد إدانته بتفجير كنيس في باريس

نسب المحققون الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة

قضت محكمة الجنايات الخاصة في فرنسا بالسجن مدى الحياة على اللبناني-الكندي حسن دياب، المتهم الوحيد بالهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر 1980.

وطلبت النيابة العقوبة القصوى، ضد دياب البالغ 69 عاما، قائلة إنه "لا شك" في أنه منفذ هذا الهجوم المعادي للسامية الذي أودى بحياة أربعة أشخاص قبل حوالى 43 عاما، وفق التقرير في فرانس 24.

نسب المحققون الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة، وهي مجموعة منشقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبعد توقف طويل في التحقيق، كشفت معلومات استخباراتية في 1999، أي بعد 18 عاما على الوقائع، أسماء الأعضاء المفترضين للمجموعة التي نفذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبوة الناسفة وحمّل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجرات التي انفجرت أمام الكنيس.

BERTRAND GUAY (AFP/File) حسان دياب، أستاذ كندي متهم بالهجوم عام 1980 على كنيس يهودي في باريس، محتجز على ذمة المحاكمة في فرنسا منذ 2014.

ولا تملك المحكمة سوى صور بالأبيض والأسود لهذا المتهم في أعمار مختلفة من حياته وتقارنها بصور للرجل الذي اشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم وهي صور رسمت بناء على إفادات شهود في 1980. ويؤكد المدعون العامون أمام المحكمة أن هذا الأستاذ الجامعي هو "بدون أي شك معقول" منفذ هذا "الاعتداء المقيت".