أورسولا فون دير لاين: "قدر أوروبا وإسرائيل أن تكونا صديقتين وحليفتين"

"نحتفل اليوم بمرور 75 عامًا على الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط. 75 عامًا من الديناميكية والإبداع.. لقد جعلتم الصحراء تتفتح حرفياً"

عثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برسالة صداقة إلى إسرائيل يوم الأربعاء بمناسبة عيد استقلال البلاد. وقالت في تسجيل مصور على تويتر "نحتفل اليوم بمرور 75 عاما على استقلال إسرائيل وصداقتها مع أوروبا".

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قالت السيدة فون دير لاين مخاطبة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وجميع شعب إسرائيل: "قبل خمسة وسبعين عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال إسرائيل. وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد".

وأضافت "نحتفل اليوم بمرور 75 عامًا على الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط. خمسة وسبعون عامًا من الديناميكية والإبداع والابتكار الرائد. لقد جعلتم الصحراء تتفتح حرفياً، كما رأيت خلال زيارتي للنقب العام الماضي" .

Haim Zach/GPO الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل ، الأربعاء 25 يناير 2023

"نحتفل اليوم أيضًا بمرور 75 عامًا على الصداقة بين إسرائيل وأوروبا. لدينا قواسم مشتركة أكثر مما توحي به الجغرافيا: ثقافتنا المشتركة، وقيمنا ومئات الآلاف من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة. لقد خلق الأوروبيون والإسرائيليون رابطًا عميقًا بيننا"، تابعت أورسولا فون دير لاين.

وخلصت إلى القول: "من المفترض أن تكون أوروبا وإسرائيل صديقتين وحليفتين". "حريتكم هي حريتنا. عيد استقلال سعيد لجميع شعب إسرائيل".

"نحتفل اليوم بمرور 75 عامًا على الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط. 75 عامًا من الديناميكية والإبداع والابتكار الرائد. لقد جعلتم الصحراء تتفتح حرفياً،"