البابا فرنسيس في زيارة لهنغاريا تطغى عليها الحرب في أوكرانيا

أدان البابا "العدوان" على أوكرانيا، يحرص البابا المتمسك بالدفاع عن "القيم المسيحية"، على الحفاظ على العلاقات مع موسكو وعلى عدم انتقاد الرئيس الروسي بوتين

وصل البابا فرنسيس صباح الجمعة الى هنغاريا في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي يدعو مثله الى السلام في أوكرانيا لكن بدون قطع الجسور مع موسكو.

وصلت طائرة البابا (86 عاما) حوالى الساعة 8,00 ت غ الى العاصمة بودابست التي سيمضي فيها كل أيام الزيارة بسبب صحته الهشة. فبعد شهر من دخوله المستشفى لاصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، ستراقب صحة البابا الأرجنتيني عن كثب خلال هذه الزيارة.

وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية قد توقف لمدة سبع ساعات في بودابست في أيلول/سبتمبر 2021، دعا خلالها المجريين إلى "الانفتاح" على الجميع ووعد بالعودة إلى هذه الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى ويبلغ عدد سكانها 9,7 ملايين نسمة، 39% منهم كاثوليك وفقًا لأحدث الأرقام التي تعود الى العام 2011.

ستستقبل الرئيسة كاتالين نوفاك الجمعة البابا في القصر الرئاسي وقد قالت لوسائل الاعلام إنها تعلمت الاسبانية للتمكن من التحادث معه، ثم سيلتقي فيكتور أوربان الذي يتولى السلطة منذ 2010.

رغم رؤيتهما المشتركة حول مواضيع مثل العائلة، فان مواقف الرجلين متباينة حول عدة ملفات أخرى. ويعلن أوربان تمسكه ب"أوروبا مسيحية" لتبرير سياسته المعارضة للمهاجرين، بينما يدعو البابا إلى توزيع عادل للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي.

إدراكا منه لهذا الموقف الدبلوماسي الحساس، حرص البابا على تقديم نفسه "كصديق وشقيق للجميع" فيما شددت السلطات على الطابع الروحي لهذه الزيارة مؤكدة انها ليست "حدثا سياسيا".

ظهرا، يلقي البابا خطابا أول مرتقبا أمام السلطات والسلك الدبلوماسي. قد يجدد فيه دعواته الكثيرة للسلام في أوكرانيا المجاورة، فيما تفرض الحرب في هذا البلد نفسها كموضوع رئيسي خلال هذه الزيارة.

وفي حين أدان البابا "العدوان" على أوكرانيا، يحرص أوربان المتمسك بالدفاع عن "القيم المسيحية"، على الحفاظ على العلاقات مع موسكو وعلى عدم انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرفض إرسال أسلحة لكييف.