أردوغان يظهر بين مؤيديه بعد وعكته الصحية: اشعر بأني بحال افضل

في اول ظهور منذ "الوعكة": اردوغان: "اشعر انني بحال افضل"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، انه يشعر بنفسه "في حال افضل"، وذلك خلال اول ظهور شخصي علني له في اسطنبول منذ الوعكة التي المت به قبل اربعة ايام.

وجاء ذلك خلال زيارته مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي انطلقت فعالياته أمس الأول الخميس في مدينة إسطنبول.

وقدم أردوغان خلاله أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية 2023، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي كلمته أوضح أردوغان أن رائد الفضاء التركي الأول سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوماً، وفقاً للأناضول.

واعتلى أردوغان البالغ 69 عاما مبتسما، منصة معرض تكنوفست للطيران في إسطنبول وألقى بالزهور على مؤيديه الذين كانوا يلوّحون بالأعلام.

ووصل الرئيس التركي برفقة حليفه المقرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

وخاض البلدان حروبا باستخدام مسيّرات تركية ستهيمن على هذا المعرض الذي يستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتوارى إردوغان عن الأنظار منذ وعكته الصحية التي أجبرته على قطع مقابلة مباشرة على الهواء مساء الثلاثاء.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن أردوغان يعاني التهابا في المعدة والأمعاء، وهو مشكلة في الجهاز الهضمي تعالج بسهولة وفي غضون أيام قليلة.

إلا أنها عرقلت محاولات إردوغان لاكتساب زخم في الفترة التي تسبق الانتخابات التي تعد الأكثر أهمية في تركيا منذ أجيال، في 14 أيار/مايو.

وبدا إردوغان بصحة جيدة وهو يخاطب الحشود متحدثا عن جهود الحكومة لمساعدة ضحايا زلزال شباط/فبراير الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

انتخابات 14 أيار هي الأهم بالنسبة لأردوغان منذ توليه السلطة في عام 2002. تراجعت شعبية أردوغان في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى سياساته الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 85٪ في أكتوبر الماضي ، وتراجع مستوى المعيشة. ووعد بإعادة التضخم إلى ما كان وافضل.