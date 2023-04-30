بعد محادثة صعبة بينهما قبل اشهر: وزير الخارجية الاسرائيلية سيجتمع مع بوريل الثلاثاء

من المتوقع ان يطلب كوهين من وزير خارجية الاتحاد الاوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة مع ايران

ينطلق وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين مساء الثلاثاء في زيارة رسمية الى بروكسل، والتي سيجتمع خلالها مع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، وتهدف الزيارة الى فتح صفحة جديدة مع بوريل ومحاولة اقناعة باتخاذ موقف أكثر صرامة مع ايران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية الذي سيعقد في شهر حزيران/يونيو في فينا.

اجتماع مجلس المحافظين القادم هام جدا بالنسبة الى إسرائيل، وذلك على ضوء امكانية طرح الانتهاكات الايرانية للاتفاق النووي والارتفاع بتخصيب اليورانيوم خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

بالإضافة لذلك، من المتوقع أن يطلب كوهين من بوريل الاعلان عن الحرس الثوري الايراني كمنظمة إرهابية. وزير خارجية الاتحاد الاوروبي من المتوقع ان يطلب من جانبه من نظيره الاسرائيلي استعراض القضية الفلسطينية ومعارضة الاتحاد الاوروبي للبناء في المستوطنات. كما سيجتمع كوهين ايضا مع رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتزولا ، ومفوض الاتحاد الأوروبي ، أوليفر فارالي.

يأتي اللقاء بين الوزيرين بعد محادثة صعبة جرت بينهما قبل عدة أشهر، كما ان بوريل معني بزيارة إسرائيل لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أوضحت له أنه غير مرغوب به، وذلك بسبب مقارنته بين العمليات المسلحة الفلسطينية وأنشطة الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية ودعمه نحو اتفاق نووي جديد مع ايران.