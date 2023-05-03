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صربيا: مقتل 10 أشخاص جراء إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد

i24NEWS - Reuters

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A parent escorts her child following a shooting at a school in the capital Belgrade, Serbia.
Oliver Bunic / AFPA parent escorts her child following a shooting at a school in the capital Belgrade, Serbia.

وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الطالب لم تكن له سوابق، ومن المرجح أنه ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات.

لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الإبعاء، 8 منهم من تلاميذ، إثر إطلاق نار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلجراد.

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أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما قتل ثمانية طلاب ومعلم وحارس أمن في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار، وأكدت وزارة الداخلية الصربية "مقتل ثمانية طلاب وحارس أمن. تم نقل ستة أطفال آخرين إلى المستشفى مع مدرس.

ووقع إطلاق النار في حي فراكار بالعاصمة الصربية. وبحسب ما ورد أطلق الطالب النار في فصل دراسي خلال حصة التاريخ.

وقالت الشرطة إن طالبا في الصف السابع اعتقل. دوافعه غير واضحة. 

وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الطالب لم تكن له سوابق، ومن المرجح أنه ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات.

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