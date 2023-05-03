الرئاسة الروسية: أحبطنا هجوما أوكرانيا بالدرون استهدف بوتين

الرئاسة الروسية تقول ان الهجوم ضد الكرملين لم يسفر عن أية إصابات أو أضرار

أعلنت الرئاسة الروسية أن هجوما اوكرانيا بطائرات مسيرة استهدف مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

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وذكر البيان الصادر عن الرئاسة الروسية ان اوكرانيا حاولت اطلاق طائرات مسيرة تجاه مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وأضاف البيان أن "الإجراءات التي اتخذها الجيش الروسي والأجهزة الخاصة التي استخدمت أجهزة الرادارات في الوقت المناسب ، عطلت عمل المسيرتين"

ولفت البيان إلى أن الهجوم لم يؤدي الى أي إصابات جسدية للرئيس الروسي الذي واصل العمل بموجب جدول عمله المقرر، كما لم تقع اية إصابات خلال الهجوم من تناثر شظايا الطائرات المسيرة على أرض الكرملين.