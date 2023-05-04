غالبية المشتبه بهم من الشيشان، وثلاثة منهم يحملون الجنسية البلجيكية، من بينهم نساء وفق بيان للادعاء الذي أضاف بأن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد"

أعلنت النيابة العامة في بليجيكا في بيان، أن الشرطة البلجيكية، اعتقلت، اليوم الخميس سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم "داعش" والتحضير لـ"هجوم إرهابي" غالبيتهم من الشيشان، وثلاثة منهم يحملون الجنسية البلجيكية، من بينهم نساء مشيرا إلى أن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".

وأكدت النيابة على أن"عملية الشرطة، التي نفذت مع تعزيز وحدات خاصة من الشرطة الفيدرالية، هي جزء من تحقيق يقوده قاضي مكافحة الإرهاب من فلاندرز الغربية، والذي قد يقرر وضع المشتبه بهم رهن الاحتجاز الوقائي بعد جلسة الاستماع"

وأشار البيان إلى أن القاضي سيقرر "في مرحلة تالية" ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمشتبه بهم.وأوضح أن من بين "الاتهامات المحتملة محاولة اغتيال إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والتحضير لهجوم إرهابي".

وكان تنظيم"داعش" قد أعلن مسؤوليته عن تفجيرات انتحارية في بلجيكا في آذار/مارس 2016 استهدفت مطار بروكسل ومترو العاصمة، وأدت إلى مقتل 32 شخصا وجرح المئات.ووقعت تلك التفجيرات بعد هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس والتي خططت لها نفس خلية تنظيم الدولة الإسلامية، وأسفرت عن 130 قتيلا.