English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

بريطانيا: غدًا السبت طقوس تتويج تشارلز الثالث كملك للبلاد

i24NEWS

دقيقة 1
يلقي ملك بريطانيا تشارلز الثالث خطابه إلى الأمة والكومنولث من قصر باكنغهام ، لندن ، الجمعة 9 سبتمبر 2022 ، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس.
(Yui Mok/Pool Photo via AP)يلقي ملك بريطانيا تشارلز الثالث خطابه إلى الأمة والكومنولث من قصر باكنغهام ، لندن ، الجمعة 9 سبتمبر 2022 ، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس.

غدًا السبت: حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث

تتوجه الأنظار إلى بريطانيا غدًا السبت، التي تشهد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث. وستقام مراسم تتويج الملك رقم أربعين وقرينته كاميلا في كنيسة وستمنستر وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأُبّهة.

Video poster

ستبدأ الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكينغهام إلى الكنيسة في السادسة صباحا وستمنستر، حيث سيُسمح لعامة الشعب بدخول مناطق مشاهدة الموكب. ستصطف الحشود على جانبي الطريق المقابل للقصر. كما سيتم توجيه الناس إلى المواقع الرسمية التي ستوضع فيها شاشاتُ عرض كبيرة لنقل الاحتفالات.

ويُتوقع أن يصل الموكب إلى الكنيسة قبل الساعة الـحادية عشرة صباحا بقليل، ويرجح أن يرتدي الملك زيه العسكري بدلا من السراويل القصيرة والجوارب الحريرية التقليدية التي ارتداها الملوك في السابق.

وستتخلل الاحتفالَ مقطوعاتٌ موسيقية اختارها الملك بنفسه، منها اثنتا عشرة مقطوعة كتبت خصيصا لهذه المناسبة.

يُتوقع أن يستمر الاحتفال لفترة تقل قليلا عن ساعتين وسوف تتم للمرة الأولى دعوة أفراد من عامة الشعب لأداء قسم بالولاء للملك، في جزء من المراسم يُطلق عليه المنظمون اسم "جوقة الملايين".

Video poster

على الرغم من أن الكثير من مراسم تتويج تشارلز الثالث لا تزال متجذرة في الطقوس المسيحية ، فإن ممثلي الطوائف الدينية الأخرى في بريطانيا سيشاركون في الاحتفالات. سيقدم أعضاء مجلس اللوردات اليهود والمسلمين والهندوس والسيخ لتشارلز بشكل خاص ملابس ملكية.

سيرتدي الملك والجنود زيًا رسميًا من صنع الشركة اليهودية Kashket & Partners وستقدم البارونة ميرون من لينكولن ، الرئيس التنفيذي السابق لمجلس النواب لليهود البريطانيين ، تشارلز معطفًا إمبراطوريًا طويلًا ، تم صنعه لأول مرة من أجل جورج الرابع عام 1821.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق