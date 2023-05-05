بريطانيا: غدًا السبت طقوس تتويج تشارلز الثالث كملك للبلاد

غدًا السبت: حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث

تتوجه الأنظار إلى بريطانيا غدًا السبت، التي تشهد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث. وستقام مراسم تتويج الملك رقم أربعين وقرينته كاميلا في كنيسة وستمنستر وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأُبّهة.

ستبدأ الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكينغهام إلى الكنيسة في السادسة صباحا وستمنستر، حيث سيُسمح لعامة الشعب بدخول مناطق مشاهدة الموكب. ستصطف الحشود على جانبي الطريق المقابل للقصر. كما سيتم توجيه الناس إلى المواقع الرسمية التي ستوضع فيها شاشاتُ عرض كبيرة لنقل الاحتفالات.

ويُتوقع أن يصل الموكب إلى الكنيسة قبل الساعة الـحادية عشرة صباحا بقليل، ويرجح أن يرتدي الملك زيه العسكري بدلا من السراويل القصيرة والجوارب الحريرية التقليدية التي ارتداها الملوك في السابق.

وستتخلل الاحتفالَ مقطوعاتٌ موسيقية اختارها الملك بنفسه، منها اثنتا عشرة مقطوعة كتبت خصيصا لهذه المناسبة.

يُتوقع أن يستمر الاحتفال لفترة تقل قليلا عن ساعتين وسوف تتم للمرة الأولى دعوة أفراد من عامة الشعب لأداء قسم بالولاء للملك، في جزء من المراسم يُطلق عليه المنظمون اسم "جوقة الملايين".

على الرغم من أن الكثير من مراسم تتويج تشارلز الثالث لا تزال متجذرة في الطقوس المسيحية ، فإن ممثلي الطوائف الدينية الأخرى في بريطانيا سيشاركون في الاحتفالات. سيقدم أعضاء مجلس اللوردات اليهود والمسلمين والهندوس والسيخ لتشارلز بشكل خاص ملابس ملكية.

سيرتدي الملك والجنود زيًا رسميًا من صنع الشركة اليهودية Kashket & Partners وستقدم البارونة ميرون من لينكولن ، الرئيس التنفيذي السابق لمجلس النواب لليهود البريطانيين ، تشارلز معطفًا إمبراطوريًا طويلًا ، تم صنعه لأول مرة من أجل جورج الرابع عام 1821.