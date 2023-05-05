اليهودية والتاج البريطاني: كل التفاصيل اليهودية لتتويج الملك تشارلز الثالث

قام اتحاد المعابد البريطانية الأرثوذكسية بتكليف تسجيل جديد لـ "Adon Olam"، وهي صلاة تُغنى تقليديًا في نهاية صلاة السبت من قبل جوقة الأطفال، وخصصها للملك الجديد.

على الرغم من أن الكثير من مراسم تتويج تشارلز الثالث لا تزال متجذرة في الطقوس المسيحية، فإن ممثلي المجتمعات الدينية البريطانية الأخرى سيشاركون في الاحتفالات، حيث سيقدم الأعضاء اليهود والمسلمون والهندوس والسيخ في مجلس اللوردات لتشارلز عناصر من الزي الملكي.

ومع حلول التتويج يوم غد السبت، سيقيم الحاخام الرئيسي البريطاني إفرايم ميرفيس في كلارنس هاوس، على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من وستمنستر أبي، مكان التتويج، وسيتمكن الحاخام ميرفيس من الوصول إلى هناك بدون استخدام الكهرباء وقد يحضر قداس يوم السبت الباكر في الطريق. عندما يلقي الزعماء الدينيون "تحية شفوية جماعية" لتشارلز في نهاية الحفل، سيفعل ذلك بدون ميكروفون.

وسيرتدي الملك والجنود زيًا رسميًا من صنع شركة Kashket & Partners اليهودية، وستقدم البارونة ميرون من لينكولن، المديرة التنفيذية السابقة لمجلس النواب لليهود البريطانيين، تشارلز معطفًا إمبراطوريًا طويلًا، والذي صُنع لأول مرة لجورج. الرابع في عام 1821.

بالإضافة إلى ذلك، قام اتحاد المعابد البريطانية الأرثوذكسية بتكليف تسجيل جديد لـ "Adon Olam"، وهي صلاة تُغنى تقليديًا في نهاية صلاة السبت من قبل جوقة الأطفال، وخصصها للملك الجديد.

وفي السياق سيوفر متعهد طعام حلال(كاشير) الطعام للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ والحاخام ميرفيس، كما تم تكريس الزيت الذي يُمسح به الملك تشارلز الثالث في القدس، مذكراً التقليد التوراتي بمسح ملوك إسرائيل بالزيت المقدس.