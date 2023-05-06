أنظار العالم تتجه إلى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا

وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر/أيلول الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني

تتجه أنظار العالم، اليوم السبت إلى بريطانيا حيث ستشهد الحدث التاريخي مع بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما، ويتمثل في عرض يتسم بالأبهة والفخامة لمهرجان يعود تاريخه إلى ألف عام.

وتحت أنظار نحو 100 من قادة الدول وكبار الشخصيات، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في 1066، وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين.

وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر/أيلول الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش، الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.

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