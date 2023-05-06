من سيحضر تتويج الملك تشارلز الثالث في وستمنستر؟

توافد المئات من قادة العالم والمشاهير من بين 2000 شخص الذين تسلموا الدعوة لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت فيما أبقى قصر باكنغهام تلك القائمة سرية

توافد المئات من قادة العالم والمشاهير من بين 2000 شخص الذين تسلموا الدعوة لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت فيما أبقى قصر باكنغهام تلك القائمة بعيدا عن النشر.

إليكم ما نعرفه عن من يتوقع أن يكون على تتويج الملك.

العائلة المالكة البريطانية

أكد الأمير هاري ، المنفصل عن معظم أفراد عائلته بعد تركه الواجبات الملكية والتعبير عن مظالمه علنًا، أنه سيحضر بعد شهور من المفاوضات مع قصر باكنغهام. ومع ذلك، ستبقى زوجته ميغان وطفلاهما في المنزل في كاليفورنيا.

وستحضر الأميرة آن شقيقة الملك، والأمير ويليام نجله، بالإضافة إلى كاثري ، أميرة ويلز ، والأمير جورج حفيده.

AP Photo/Frank Augstein, file (من اليسار إلى اليمين) الأمير البريطاني وليام ، وكاثرين دوقة كامبريدج ، وميغان دوقة ساسكس ، والأمير هاري في نورفولك ، إنجلترا.

قادة العالم وكبار الشخصيات

ومن بين زعماء العالم ورؤساء الدول المتوقع حضورهم الرئيس الإسرائيلي يسحاك هرتسوغ. السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن ممثلة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك؛ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ملك الأردن عبد الله الثاني؛ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز؛ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. الرئيس البولندي أندريه دودا. رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور ؛ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكينز ؛ رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة. الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

Ben Birchall/Pool Photo via AP الأمير البريطاني تشارلز (إلى اليسار) يرحب بالرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في هايغروف هاوس ، تيتبري ، إنجلترا.

حقوق الملكية الأجنبية

أفراد العائلة المالكة بمن فيهم ولي العهد أكيشينو وولي العهد الأميرة كيكو من اليابان ؛ أفراد العائلة المالكة الماوري توهيتيا وماكاو أريكي أتاوهاي ملك نيوزيلندا ؛ الملك جيغمي خيسار نامجيل وانجتشوك والملكة جيتسون بيما ملكة بوتان ؛ الملك فاجيرالونجكورن والملكة سوثيدا ملكة تايلاند ؛ الأمير ألبرت والأميرة شارلين أميرة موناكو ؛ الملك فيليب والملكة ليتيزيا من إسبانيا ، وآخرون.

مسؤولو المملكة المتحدة

ومن بين المسؤولين الآخرين في المملكة المتحدة وزير اسكتلندا الأول حمزة يوسف. الوزير الأول لويلز مارك دراكفورد، والوزيرة الوطنية الأولى المنتخبة لأيرلندا الشمالية ميشيل أونيل ، وآخرين. كما سيحضر رؤساء وزراء المملكة المتحدة السابقون بوريس جونسون وليز تروس وتيريزا ماي.

AP Photo/Matt Dunham, Pool الأمير تشارلز (إلى اليسار) يتحدث إلى رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك تيريزا ماي في لندن ، إنجلترا.

نبلاء بريطانيا

ومن الشخصيات البريطانية البارزة الأخرى إدوارد فيتزالان هوارد ، دوق نورفولك الثامن عشر والمسؤول عن تنظيم حفل التتويج. ديفيد تشولمونديلي ، مركيز تشولمونديلي السابع وزوجته روز هانبري ؛ ميرلين هاي ، إيرل إيرول الرابع والعشرون ، الذي سيعمل كقائد شرطة اسكتلندا وسيحمل هراوة فضية ؛ أنتوني ليندسي ، إيرل كروفورد الثلاثين ، وإيرل بالكاريز الثالث عشر ، الذي سيعمل كنائب للمضيف العظيم في اسكتلندا ؛ إيان كامبل ، دوق أرجيل الحادي عشر ؛ وجوزيف مورو ، ملك اللورد ليون الحالي ، الذي سيشارك في موكب الملك.

كما سيحضر الحاخام افرايم ميرفيس الحاخام الأكبر للمملكة المتحدة.